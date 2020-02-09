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سعر الدولار ينخفض اليوم الأحد بمقدار قرشين ويسجل 15.71 جنيه

الأحد، 09 فبراير 2020 11:42 ص
سعر الدولار ينخفض اليوم الأحد بمقدار قرشين ويسجل 15.71 جنيه الدولار
كتبت : سماح حمدى

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انخفض سعر الدولار اليوم الأحد 9-2-2020 ، خلال التعاملات الصباحية فى بعض البنوك العاملة فى مصر انخفاضا طفيفا، حيث انخفض سعر الصرف فى البنك الأهلى المصرى قرشا واحدا ليسجل 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، بعد أن كان سعره أمس 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع، فيما انخفض أيضا سعر بنك أبو ظبى الإسلامي بمقدار قرشين ليسجل اليوم 15.72 جنيه للشراء، 15.82 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع، مسجلا الأسعار التالية فى بعض البنوك:

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم، والتى جاءت كالتالى.. 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.72 جنيه للشراء.

15.82 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.71 جنيه للشراء مقابل 15.72 جنيه للشراء بانخفاض قدرة قرش.

15.81 جنيه للبيع مقابل 15.82 جنيه للبيع بمقدار قدرة قرش.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.72 جنيه للشراء مقابل 15.74 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

15.82 جنيه للبيع مقابل 15.84 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.70 جنيه للشراء مقابل 15.72 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

15.80 جنيه للبيع مقابل 15.82 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.71 جنيه للشراء مقابل 15.72 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

15.81 جنيه للبيع مقابل 15.82 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.70 جنيه للشراء مقابل 15.71 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

15.80 جنيه للبيع مقابل 15.81 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

 

سعر الدولار فى بنك عودة

15.71 جنيه للشراء مقابل 15.72 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

15.81 جنيه للبيع مقابل 15.82 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.72 جنيه للشراء.

15.82 جنيه للبيع.

ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.


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