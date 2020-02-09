زراعة القليوبية: البدء فى إصدار كارت الفلاح الذكى منتصف مارس المقبل

وأضاف "زايد" لـ "اليوم السابع"، أن الخطوة التالية يتم رفع تلك الاستمارات لوزارة الانتاج الحربى، لبدء استخراج كارت الفلاح الذكى لتفعيله، مشيرا إلى أن هذا الكارت يضمن وصول الدعم والأسمدة إلى مستحقيه، إلى جانب ضمان الصرف بطريقة منتظمة بعيدًا عن التلاعب لتوفير بيئة خصبة للمزارع للعمل فى مهنة الزراعة من خلال توفير كافة احتياجاته للعمل على راحته.

وتابع "زايد"، أنه تم تشكيل 11 لجنة فرعية بالإدارات الزراعية بالإضافة إلى لجنة رئيسية بالمديرية لإنجاز تطبيق الكارت الذكى دون تأخير، وحل كافة المعوقات والمشكلات التى تواجه عمليات التنفيذ بما يضمن حقوق المزارع وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع ومحاربة السوق السوداء، وحصول المزارعين على حصة الأسمدة المقررة لهم، بالإضافة للمبيدات والبذور وكافة مستلزمات الزراعة، وتأتى تمشيا مع سياسة الدولة فى النهوض بمنظومة الزراعة، بالإضافة لتيسير عمليات صرف المستحقات المالية.

وأوضح، أن كارت الفلاح يهدف إلى التحول من النظام الورقى إلى النظام الآلى باستخدام كارت بين أصحاب الحيازات الزراعية والدولة لضمان توصيل مستلزمات الإنتاج لمستحقيها، لافتا إلى أن هيئة المساحة وقعت عدد من بروتوكولات التعاون مع العديد من مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها بروتوكول حصر أملاك الأوقاف وتوقيعها على خرائط رقمية وورقية بالتعاون مع وزارة الإتصالات وهيئة الأوقاف المصرية بتكلفة 12 مليون جنيه.