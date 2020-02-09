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رجعوا التلامذة للمدارس.. شاهد الطلاب يرتدون الكمامات مع بداية الترم الثانى

الأحد، 09 فبراير 2020 12:10 م
رجعوا التلامذة للمدارس.. شاهد الطلاب يرتدون الكمامات مع بداية الترم الثانى الكمامات قبل الكراسات فى أول يوم دراسة
كتب محمود طه حسين - تصوير عمرو مصطفى

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شهد أول أيام الفصل الدراسى اليوم الأحد وأمس السبت، حضورًا مرتفعًا من الطلاب الذين انتظموا في الدراسة من اليوم الأول، غير عابئين بشائعات انتشار الأمراض والفيروسات والأوبئة مثل الكورونا وغيرها، وحرص أولياء الأمور على ارتداء أبنائهم الكمامات الطبية أثناء ذهابهم للمدارس كأسلوب احترازى، حيث ارتدى الطلاب الكمامات قبل دخولهم المدرسة وحضور طابور الصباح، وحرص المدرسون فى عدد من المدارس على توجيه تعليمات ونصائح طبية للتلاميذ للوقاية من الفيروسات.

وأكد الطلاب أنه ليس لديهم أى تخوفات من ظهور أى أوبئة ويتعاملون مع بعضهن بشكل عادى دون حذر، مع تطبيق التعليمات الصحية، مشيرين إلى أن مصر بخير وستظل بخير وسلامة ومحروسة من عند ربنا.

واستقبل قرابة 54 ألف مدرسة اليوم الأحد طلابها بإجمالى 22 مليون طالب وطالبة، على مستوى الجمهورية، حيث شهدت بداية الفصل الدراسى الثانى، حضورا مرتفعا من جانب الطلاب، وشهد طابور الصباح ترديد النشيد الوطنى وتحية العلم من قبل الطلاب.

وكان اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أن هناك تعليمات جديدة لتفعيل الإجراءات الوقائية لمواجهة الأمراض المعدية فى إطار استعداد الوزارة الفصل الدراسى الثانى، لافتا إلى أنه تم التنبيه على المدارس بضرورة وجود خطة للوقاية والتعامل مع الأمراض المُعدية والشروط الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية، والإلمام التام بالمهام والمسئوليات لكافة الجهات المعنية كلًا فيما يخصه، واتباع نظام لرصد الأمراض المعدية بين تلاميذ المدارس.

وأوضح عبد الفتاح أنه تم التنبيه على ضرورة تنفيذ إجراءات النظافة العامة داخل المنشآت التعليمية، والإشراف على إجراءات مكافحة العدوى، والتأكد من وجود مياه جارية وصابون في دورات المياه بالمنشآت التعليمية ، والتهوية الجيدة للفصول والاهتمام بنظافتها، والتأكيد على الاهتمام بصحة البيئة المدرسية من حيث النظافة العامة داخل وخارج أسوار المنشأة التعليمية، وتنفيذ خطة وزارة الصحة والسكان فيما يخص تطعيمات المدارس ضد الالتهاب السحائي طبقا لما جاء بالخطة، مشددًا على التأكد من كافة الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة الوجبة الغذائية لتلاميذ المدارس، وضمان تطبيق الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مخازن الأغذية الموجودة بالمنشآت التعليمية والعاملين بالأغذية، مع ضرورة الكشف المبدئي على الطلاب المستجدين وعمل الفحص الدوري لهم.

الكمامات قبل الكراسات فى أول يوم دراسة
الكمامات قبل الكراسات فى أول يوم دراسة

 

ارتداء الكمامات بطل اليوم الأول للدراسة
ارتداء الكمامات بطل اليوم الأول للدراسة

 

ارتداء الكمامات فى أول يوم دراسة
ارتداء الكمامات فى أول يوم دراسة

 

التلاميذ يرتدين الكمامات
التلاميذ يرتدين الكمامات

 

طالبات يرتدين الكمامات فى أول يوم دراسة
طالبات يرتدين الكمامات فى أول يوم دراسة

 

طالبات يرتدين الكمامات لتجنب نقل العدوى
طالبات يرتدين الكمامات لتجنب نقل العدوى

 

طالبات يرتدين كمامات فى أول يوم دراسة
طالبات يرتدين كمامات فى أول يوم دراسة

 

طالبة ترتدى الكمامة أثناء طابور الصباح
طالبة ترتدى الكمامة أثناء طابور الصباح

 

طالبة ترتدى الكمامة فى طريقها للمدرسة
طالبة ترتدى الكمامة فى طريقها للمدرسة

 

طالبة ترتدى كمامة فى أول يوم دراسة
طالبة ترتدى كمامة فى أول يوم دراسة

 

طالبة ترتدى كمامة فى أول يوم دراسى
طالبة ترتدى كمامة فى أول يوم دراسى

 

طفلة ترتدى الكمامة لتجنب نقل العدوى
طفلة ترتدى الكمامة لتجنب نقل العدوى

 

طفلة ترتدى الكمامة
طفلة ترتدى الكمامة

 

طفلة ترتدى كمامة فى أول يوم دراسة
طفلة ترتدى كمامة فى أول يوم دراسة

 

طفلة ترتدى كمامة فى أول يوم دراسى
طفلة ترتدى كمامة فى أول يوم دراسى

 


الكمامات

ارتداء كمامات في المدارس

اول يوم دراسه

بدايه الترم الثانى

اخبار مصر

اخبار مصرية

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