سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 فبراير 2020 01:12 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ربة منزل تقتل شقيقها بمساعدة والديها إثر محاولته التعدى عليها جنسيا بالمحلة

الأحد، 09 فبراير 2020 12:34 م
ربة منزل تقتل شقيقها بمساعدة والديها إثر محاولته التعدى عليها جنسيا بالمحلة إسعاف - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اقدمت ربة منزل على قتل شقيقها بمساعدة والديها، بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بعد أن حاول القتيل الاعتداء عليها جنسيا أكثر من مرة أخرها أمام والديه، فما كان من شقيقته إلا أن قامت بخنقه بمساعدة والديها، انتقل الرائد احمد عبد الشافى رئيس مباحث ثان المحلة لمكان البلاغ، وتم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكابهم للواقعة.

 

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد محمد صالح مأمور قسم ثان المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة بوفاة شاب فى العقد الرابع داخل منزله بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، تحت إشراف اللواء محمود عمران مدير المباحث الجنائية، والعميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية، والعقيد دكتور عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، والعقيد احمد كوهيه وكيل فرع البحث الجنائي بالمحلة، والرائد احمد عبد الشافي رئيس مباحث قسم ثان المحلة.

 

وتبين من خلال جمع المعلومات أن القتيل سبق وأن حاول الاعتداء جنسيا على شقيقته المطلقة، وقيام القتيل بالدخول عليها أكثر من مرة ليلا أثناء نومها محاولا هتك عرضها ومراودتها عن نفسها، فما كان من المتهمة إلا الصراخ والاستغاثة بوالديها والجيران لانقاذها من بين يديه مرات عديده.

 

ويوم الواقعة، حاول القتيل الاعتداء جنسيا على شقيقته أمام والديه وحاول الاعتداء عليها، فقامت شقيقته بمساعدة والديها بخنقه باستخدام "إيشارب" ولم يتركوه إلا جثة هامده للتخلص منه ومن شروره، تحرر محضر بالواقعة، وقرر المستشار محمد عياد رئيس نيابة ثان المحلة حبس المتهمين على ذمة القضية.

 


اخبار مصرية

اخبار مصر اليوم

اخبار اليوم

اخبار الحوادث

المحله

مدير امن الغربية

اخبار الغربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى يدعو لقمة بالقاهرة لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب

السيسى يدعو لقمة بالقاهرة لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب

سوبر كورة.. إبراهيم نور الدين يتهم 4 لاعبين ببيراميدز بمحاولة الاعتداء عليه

سوبر كورة.. إبراهيم نور الدين يتهم 4 لاعبين ببيراميدز بمحاولة الاعتداء عليه

"سبوع" كيان محمد صلاح فى نجريج أم ليفربول؟

"سبوع" كيان محمد صلاح فى نجريج أم ليفربول؟

هيئة الاستعلامات: 10 قمم عالمية بـ4 قارات دافع فيها الرئيس عن حق أفريقيا فى السلام والتنمية

هيئة الاستعلامات: 10 قمم عالمية بـ4 قارات دافع فيها الرئيس عن حق أفريقيا فى السلام والتنمية

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى: السيسى قام بعمل عظيم خلال رئاسته للاتحاد

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى: السيسى قام بعمل عظيم خلال رئاسته للاتحاد

كريم حسن شحاتة: مستمر فى عملى بقناة الزمالك ولم يخطرنى أحد برحيلى

كريم حسن شحاتة: مستمر فى عملى بقناة الزمالك ولم يخطرنى أحد برحيلى

ليلة كبار أوروبا.. عودة ريال مدريد وبرشلونة لسباق الدورى الإسبانى بعد صدمة الكأس.. ديربى مثير بين الإنتر وميلان.. وشكوك حول مشاركة إبراهيموفيتش.. قمة ألمانية بين البايرن ولايبزيج.. ومانشستر سيتى يستضيف وست هام

ليلة كبار أوروبا.. عودة ريال مدريد وبرشلونة لسباق الدورى الإسبانى بعد صدمة الكأس.. ديربى مثير بين الإنتر وميلان.. وشكوك حول مشاركة إبراهيموفيتش.. قمة ألمانية بين البايرن ولايبزيج.. ومانشستر سيتى يستضيف وست هام

شاهد فى دقيقة.. كشف حساب مواجهات الزمالك والإسماعيلى قبل الصدام رقم 106

شاهد فى دقيقة.. كشف حساب مواجهات الزمالك والإسماعيلى قبل الصدام رقم 106

الإدارية العليا تفصل مدرسا بالإسكندرية تحرش بـ120 تلميذة بالسادس الابتدائى

الإدارية العليا تفصل مدرسا بالإسكندرية تحرش بـ120 تلميذة بالسادس الابتدائى

كثافات مرورية بمحور صفط اللبن بسبب زيادة الأحمال وعودة المدارس.. فيديو

كثافات مرورية بمحور صفط اللبن بسبب زيادة الأحمال وعودة المدارس.. فيديو

97% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة البلطجة داخل المدارس والجامعات

97% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة البلطجة داخل المدارس والجامعات

الأرصاد: سقوط أمطار على أنحاء متفرقة.. وانتهاء حالة عدم الاستقرار بالطقس اليوم

الأرصاد: سقوط أمطار على أنحاء متفرقة.. وانتهاء حالة عدم الاستقرار بالطقس اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة