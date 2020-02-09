ربة منزل تقتل شقيقها بمساعدة والديها إثر محاولته التعدى عليها جنسيا بالمحلة

اقدمت ربة منزل على قتل شقيقها بمساعدة والديها، بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بعد أن حاول القتيل الاعتداء عليها جنسيا أكثر من مرة أخرها أمام والديه، فما كان من شقيقته إلا أن قامت بخنقه بمساعدة والديها، انتقل الرائد احمد عبد الشافى رئيس مباحث ثان المحلة لمكان البلاغ، وتم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكابهم للواقعة.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد محمد صالح مأمور قسم ثان المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة بوفاة شاب فى العقد الرابع داخل منزله بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، تحت إشراف اللواء محمود عمران مدير المباحث الجنائية، والعميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية، والعقيد دكتور عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، والعقيد احمد كوهيه وكيل فرع البحث الجنائي بالمحلة، والرائد احمد عبد الشافي رئيس مباحث قسم ثان المحلة.

وتبين من خلال جمع المعلومات أن القتيل سبق وأن حاول الاعتداء جنسيا على شقيقته المطلقة، وقيام القتيل بالدخول عليها أكثر من مرة ليلا أثناء نومها محاولا هتك عرضها ومراودتها عن نفسها، فما كان من المتهمة إلا الصراخ والاستغاثة بوالديها والجيران لانقاذها من بين يديه مرات عديده.

ويوم الواقعة، حاول القتيل الاعتداء جنسيا على شقيقته أمام والديه وحاول الاعتداء عليها، فقامت شقيقته بمساعدة والديها بخنقه باستخدام "إيشارب" ولم يتركوه إلا جثة هامده للتخلص منه ومن شروره، تحرر محضر بالواقعة، وقرر المستشار محمد عياد رئيس نيابة ثان المحلة حبس المتهمين على ذمة القضية.