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رئيس وزراء فلسطين بالقمة الأفريقية: خطة ترامب تحرمنا من الاستقلال

الأحد، 09 فبراير 2020 12:27 م
رئيس وزراء فلسطين بالقمة الأفريقية: خطة ترامب تحرمنا من الاستقلال رئيس وزراء فلسطين
كتب سمير حسنى

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قدم محمد أشتية رئيس وزراء فلسطين، التحية لمصر وللرئيس عبدالفتاح السيسي على ما تحقق خلال فترة ترأس مصر للاتحاد الأفريقى العام الماضى، مشيرا إلى وجود تاريخ طويل لفلسطين مع أفريقيا فضلا عن إرث كبير للعلاقات مع دول القارة، مشيدا بالدعم الأفريقى المستمر للقضية الفلسطينية العادلة.

 

وحول الخطة الأمريكية للسلام، قال رئيس وزراء فلسطين، خلال كلمته بقمة الاتحاد الأفريقى المنعقدة اليوم الأحد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، إن الخطة الأمريكية تفتقر إلى مرجعيات دولية وتضرب بعرض الحائط أسس ومركزيات القانون الدولي، مشيرا إلى أن الخطة الأمريكية أحادية وشاركت إسرائيل في صياغة جميع بنودها، فى حين أن الخطة تحرمنا من الاستقلال وترسخ الاحتلال وتحرمنا من حق الانتفاع من المصادر الطبيعية والمياه.

 

وأضاف أن المعروض علينا لا يشكل الحد الأدنى من العدالة والحقوق لشعبنا وعليه رفضت الدول العربية والإسلامية وروسيا والصين والاتحاد الأوروبى لهذه الخطة ولم تجد الولايات المتحدة شريكا دوليا واحدا لها يؤيد مبادرتها.

 

وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي الجلسة المغلقة للقمة الأفريقية في دورتها الـ 33 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقى بأديس ابابا، صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، التقى صباح اليوم الأحد، مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك بمقر إقامة الرئيس بأديس أبابا.
 
 
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء سكرتير عام الأمم المتحدة، مؤكداً حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة في مختلف المجالات، لدعم السلم والأمن الدوليين، وكذا التنسيق مع المنظمة الأممية لتعزيز دورها الأساسي في معالجة الملفات ذات الأولوية للدول النامية.

 

 

 


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