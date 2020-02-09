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رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى: السيسى قام بعمل عظيم خلال رئاسته للاتحاد

الأحد، 09 فبراير 2020 11:33 ص
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى: السيسى قام بعمل عظيم خلال رئاسته للاتحاد موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي
كتب محمد عبد العظيم

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حرص موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، على تقديم التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا باللغة العربية: "اسمحوا لى أن أعرب عن عظيم التقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية للعمل الجبار الذى قام به طيلة رئاسة الاتحاد الافريقي خلال العام المنصرم، وأثمن طيب العمل معه وحسن تعامله معانا خدمة لقضايا القارة، ودفع مختلف المشروعات الافريقية الاستراتيجية". 

 

وتابع موسى فقيه خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى: "ولأننى أمل أن نظل نستفيد من خبرته وحكمته فى المستقبل". 

 

وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي الجلسة المغلقة للقمة الأفريقية في دورتها الـ 33 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقى بأديس ابابا، صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، التقى صباح اليوم الأحد، مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك بمقر إقامة الرئيس بأديس أبابا.
 
 
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء سكرتير عام الأمم المتحدة، مؤكداً حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة في مختلف المجالات، لدعم السلم والأمن الدوليين، وكذا التنسيق مع المنظمة الأممية لتعزيز دورها الأساسي في معالجة الملفات ذات الأولوية للدول النامية.
 
 
واستعرض الرئيس السيسي فى هذا الإطار الأولويات الموضوعية التي دفعت بها مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي، والتي استهدفت بالأساس مواصلة التقدم المحرز في تنفيذ أجندتي التنمية القارية والأممية في أفريقيا، وتعزيز مشروعات التكامل والاندماج الإقليمي، فضلاً عن تحقيق خطوات ملموسة على مسار تسوية النزاعات والوقاية منها في مختلف ربوع القارة، وكذلك استكمال وتعزيز بنية السلم والأمن الأفريقية للارتقاء بقدرات وآليات القارة للحفاظ على أمنها واستقرارها.
 
 
من جانبه، أشاد سكرتير عام الأمم المتحدة بمكانة مصر المتميزة في منظومة العمل الدولى، معرباً عن تقديره للتعاون الممتد بين مصر والأمم المتحدة، والمشاركة المصرية الفعالة فى مختلف أنشطة المنظمة.
 
 
كما توجه "جوتيريش" بالتهنئة للرئيس على الجهود الحثيثة والنشاط المكثف خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، مشيداً بما شهدته من نقلة نوعية في اتجاه تعزيز وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد والأمم المتحدة، ومعرباً عن حرص الأمم المتحدة على تعزيز ودعم التعاون مع مصر لإرساء أسس السلام والاستقرار والتنمية على المستوى الإقليمى، لا سيما فى ضوء دور مصر المحوري فى أفريقيا والشرق الأوسط، ودعمها المستمر لمبادرات إصلاح الأمم المتحدة في مختلف المسارات، إلى جانب المساهمة المصرية الكبيرة فى عمليات حفظ السلام الأممية.

 


السيسى

الرئيس السيسى

القمة الافريقية

موسى فقيه

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