رئيس جنوب أفريقيا: السيسى قام بعمل شاق خلال رئاسته للاتحاد الأفريقى

كتب سمير حسنى

أشاد سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، برئاسة مصر للاتحاد الأفريقى خلال العام المنصرم، موجهاً الشكر والتحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: أتوجه بالشكر للرئيس السيسي على العمل الشاق الذى قام به خلال رئاسته للاتحاد الأفريقى، كاشفًا عن عقد اجتماع استثنائى منتصف العام الجارى لبحث تفعيل منطقة التجارة الحرة، وقمة أخرى استثنائية لإسكات صوت البنادق.

وسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقى لدولة جنوب أفريقيا لمدة عام، واستعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي إنجازات مصر خلال رئاستها للاتحاد الافريقى، مشيرا إلى أنه وبالرغم من تنامى التحديات أمام القارة لا سيما استمرار النزاعات وزيادة مخاطر الإرهاب والتطرف خاصة فى منطقة الساحل والقرن الأفريقى، فقد حرصنا على تعزيز حالة الأمن والسلم فى القارة معتمدين على ترسيخ مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية باعتباره السبيل الأمثل للتعامل مع أزمات القارة وفهم خصوصيات الدول والشعوب الأفريقية.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالقمة الأفريقية الـ 33 والمنعقدة اليوم الأحد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، أن هذا المبدأ ليس طرحًا نظريًا حيث طبقته مصر عمليًا هذا العام من خلال العديد من المبادرات لا سيما من خلال استضافة قمتين تشاوريتين حول ليبيا والسودان، كما اختبرنا هذا الطرح خلال العام المنصرم في العديد من القضايا مثل غينيا بيساو وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى.