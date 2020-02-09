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رئيس جامعة بنها يتفقد الدراسة بكليتى الآداب والتجارة ويلتقى بالطلاب داخل المدرجات

الأحد، 09 فبراير 2020 02:41 م
رئيس جامعة بنها يتفقد الدراسة بكليتى الآداب والتجارة ويلتقى بالطلاب داخل المدرجات كلمة رئيس جامعة بنها للطلاب بأول أيام الفصل الدراسى الثانى
القليوبية - إبراهيم سالم

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قام الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، اليوم بجولة تفقدية للإطمئنان على سير العملية التعليمية خلال ثانى أيام الفصل الدراسى الثانى شملت كليتى الآداب والتجارة، رافقه خلالها الدكتورة عبير الرباط عميد كلية الآداب والدكتور مصطفى العبادى عميد كلية التجارة والوكلاء وعدد من أعضاء هيئة التدريس .

وتفقد رئيس الجامعة القاعات الدراسية والمحاضرات والمدرجات، وتحدث مع الطلاب وحثهم على الانتظام فى دراستهم والمشاركة فى جميع الأنشطة الطلابية والتواصل المستمر والفعال مع قيادات الكلية، كما تفقد رئيس الجامعة عدد من القاعات الجديدة وأعمال الصيانة والتجديدات داخل الكليات .

وأكد السعيد على انتهاء استعدادات الجامعة لبدء الفصل الدراسى الثانى، حيث تمت مراجعة أعمال الصيانة وتجهيز القاعات والمدرجات والمعامل وإعلان الجداول الدراسية للمقررات وانتظام المحاضرات من اليوم الأول للدراسة .

وأشار رئيس الجامعة إلى أن إعداد برامج الأنشطة الطلابية وتعريف الطلاب بالأنشطة الطلابية وأهميتها، وإظهار أوجه الرعاية التى تقدمها الجامعة لأبنائها الطلاب.

كما تفقد السعيد العيادات الطبية، واطمئن على تواجد الأطباء وهيئة التمريض، مؤكدا أن هناك حملات توعوية موسعة لطلاب المدن الجامعية والكليات عن فيروس كورونا الجديد واتباع الإجراءات الوقائية التى اقرتها وزارة الصحة.

وخلال جولته افتتح رئيس الجامعة فعاليات ورشة عمل عن الأخلاق لطلاب كلية الآداب بعنوان "مبادرة طلابنا هم أبناؤنا" والذى نظمها طلاب أسرة من أجل مصر بالكلية بهدف بناء الأنسان المصرى.

وكانت قد إنطلقت الدراسة أمس السبت، داخل عدد من كليات جامعة بنها مع بدء الفصل الدراسى الثانى وشهدت الكليات إقبالا من الطلاب لحضور المحاضرات.

وأكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، عن انتظام الدراسة مع بدء الفصل الدراسى الثانى فى الكليات التى بها جدوال دراسية اليوم السبت، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة للعمل على بدء الدراسة بجدية من اليوم الأول وتواجد القيادات وأعضاء هيئة التدريس بالكليات فى مواقعهم لإستقبال الطلاب.

وأشار السعيد إلى أنه تم الإنتهاء من مراجعة أعمال الصيانة وتجهيز قاعات المحاضرات والمدرجات والمعامل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحسن استقبال الطلاب الجدد، وتعريفهم بالأنشطة الطلابية وأهميتها، وإظهار أوجه الرعاية التى تقدمها الجامعة لأبنائها الطلاب.

 

رئيس جامعة بنها مع طلاب كلية الأداب والتجارة (1)
رئيس جامعة بنها  يتفقد الجامعة 
 
رئيس جامعة بنها مع طلاب كلية الأداب والتجارة (2)
رئيس جامعة بنها مع طلاب كلية الأداب والتجارة

 

رئيس جامعة بنها مع طلاب كلية الأداب والتجارة (3)
رئيس جامعة بنها مع طلاب كلية الأداب والتجارة

 

رئيس جامعة بنها مع طلاب كلية الأداب والتجارة (4)
رئيس جامعة بنها مع طلاب كلية الأداب والتجارة

 

رئيس جامعة بنها مع طلاب كلية الأداب والتجارة (5)
رئيس جامعة بنها مع طلاب كلية الأداب والتجارة

 


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