رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير وترميم معهد الأورام

كتبت هند مختار

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الأحد، أعمال تطوير وترميم معهد الأورام الذى كان قد تأثر نتيجة الحادث الإرهابى الذى وقع مؤخرا أمامه انفجار سيارة محمله بالمتفجرات .

وكانت وزارة التضامن قد أعلنت عقب الحادث الإرهابى عن تخصيص 5 ملايين جنيه من موازنة بنك ناصر الاجتماعى، للمساهمة فى إعادة ترميم معهد الأورام وتشغيله بكامل طاقته.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا مع المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، تناولا خلاله آخر المستجدات حول مشروع إحياء طريق الكباش‪.

‎واستعرض محافظ الأقصر الموقف التنفيذى للمشروع، وفى هذا السياق شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية لتذليل العقبات فى سبيل الانتهاء منه في اقرب وقت ممكن، كونه مشروعاً قومياً سيربط معبدى الاقصر والكرنك، وسيكون بمثابة متحف مفتوح يبرز حضارة مصر التاريخية، اتساقا مع جهود التنمية الشاملة على كافة الاصعدة فى جميع ربوع مصر، وعلى نحو يليق بمكانتها، وانعكاسا للنقلة الحضارية التى تسعى مصر لتحقيقها‪.