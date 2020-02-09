حملات يومية لرفع الإشغالات غير القانونية من الشوارع الرئيسية بمدينة بنى سويف

وفي ذات الصدد أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون.
وذلك خلال إستعراضه تقرير عن شن الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا برئاسة المحاسب يحيى ياسين، حملة موسعة لرفع الإشغالات، وأسفرت عن إزالة ورفع العديد من الإشغالات المتنوعة من شوارع وميادين المدينة، والتي شملت" بروز أمام المحلات التجارية،تاندات مخالفة،أكشاك غير مرخصة،إعلانات عشوائية ،صبات خرسانية خارج خط التنظيم بالشوارع العامة"، وذلك وباستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية، بحضور اللواء حمدي فرج مساعد مديرالأمن،العميد محمود مهني مأمور مركز شرطة اهناسيا،المقدم هيثم عباس شرطة المرافق ،ومسؤولى الإشغالات والنظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية، بالإضافة إلى تنفيذ الوحدة المحلية حملة نظافة بمناطق متفرقة من المدينة أسفرت عن رفع 70 طن قمامة ونقلها إلى مصنع التدوير بسمسطا ، فضلاُ عن تحرير 8 محاضر بيئة بالإشتراك مع إدارة البيئه وشرطة المسطحات المائية ، كما أزالت الوحدة المحلية القروية بالعواونة حالة تعد " في المهد" على مساحة 175 متر على أرض زراعية.
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