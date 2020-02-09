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حملات يومية لرفع الإشغالات غير القانونية من الشوارع الرئيسية بمدينة بنى سويف

الأحد، 09 فبراير 2020 08:53 م
حملات يومية لرفع الإشغالات غير القانونية من الشوارع الرئيسية بمدينة بنى سويف حملات رفع الإشغالات - أرشيفية
بني سويف- أيمن لطفي

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أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عن تنفيذ خطة لمواجهة الاشغالات بالميادين والشوارع الرئيسية بمدينة بني سويف، ابتداء من غد الإثنين، على أن يتم تنفيذها بالشوارع الجانبية تمهيدا  لتعميمها على باقي مدن المحافظة، و ذلك في إطار تحقيق الانضباط وتحقيق السيولة المرورية بالشوارع والميادين، ومنع كافة صور العشوائيات وملوثات البيئة التي تتسبب فيها الإشغالات غير القانونية. 
 
ومن جانبه أشار اللواء حسام حموده السكرتير العام المساعد، إلى أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ  التقى اليوم الأحد بمدير الإدارة الهندسية بمدينة بني سويف، ونائب رئيس المركز والمدينة، ورؤساء الأحياء ، للاتفاق على جدول حملات الاشغالات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، والتشديد على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين ،على أن تبدأ الحملات غدا الإثنين وتستمر يوميا  بالشوارع الرئيسية كمرحلة أولى ليتم تعميم الحملات لتشمل الشوارع الجانبية، وصولا إلى تكثيف الحملات على مستوى مدن المحافظة. 

وفي ذات الصدد أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون. 

وذلك خلال إستعراضه تقرير عن شن  الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا برئاسة المحاسب يحيى ياسين، حملة موسعة لرفع الإشغالات، وأسفرت  عن إزالة ورفع العديد من الإشغالات المتنوعة من شوارع وميادين المدينة، والتي شملت" بروز أمام المحلات التجارية،تاندات مخالفة،أكشاك غير مرخصة،إعلانات عشوائية ،صبات خرسانية خارج خط التنظيم بالشوارع العامة"، وذلك وباستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية، بحضور اللواء حمدي فرج مساعد مديرالأمن،العميد محمود مهني مأمور مركز شرطة اهناسيا،المقدم هيثم عباس شرطة المرافق ،ومسؤولى الإشغالات والنظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية، بالإضافة إلى تنفيذ  الوحدة المحلية حملة نظافة بمناطق متفرقة من المدينة  أسفرت عن رفع 70 طن قمامة ونقلها إلى مصنع التدوير بسمسطا ، فضلاُ عن تحرير  8 محاضر بيئة بالإشتراك مع إدارة البيئه وشرطة المسطحات المائية ، كما أزالت الوحدة المحلية القروية بالعواونة حالة تعد " في المهد" على مساحة 175 متر على أرض زراعية.

 

 
 
 
 

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