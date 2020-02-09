حملات يومية لرفع الإشغالات غير القانونية من الشوارع الرئيسية بمدينة بنى سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عن تنفيذ خطة لمواجهة الاشغالات بالميادين والشوارع الرئيسية بمدينة بني سويف، ابتداء من غد الإثنين، على أن يتم تنفيذها بالشوارع الجانبية تمهيدا لتعميمها على باقي مدن المحافظة، و ذلك في إطار تحقيق الانضباط وتحقيق السيولة المرورية بالشوارع والميادين، ومنع كافة صور العشوائيات وملوثات البيئة التي تتسبب فيها الإشغالات غير القانونية.

ومن جانبه أشار اللواء حسام حموده السكرتير العام المساعد، إلى أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ التقى اليوم الأحد بمدير الإدارة الهندسية بمدينة بني سويف، ونائب رئيس المركز والمدينة، ورؤساء الأحياء ، للاتفاق على جدول حملات الاشغالات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، والتشديد على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين ،على أن تبدأ الحملات غدا الإثنين وتستمر يوميا بالشوارع الرئيسية كمرحلة أولى ليتم تعميم الحملات لتشمل الشوارع الجانبية، وصولا إلى تكثيف الحملات على مستوى مدن المحافظة.