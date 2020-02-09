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حريق بمحول كهربائى بمنطقة اللبان فى الإسكندرية

الأحد، 09 فبراير 2020 01:00 ص
حريق بمحول كهربائى بمنطقة اللبان فى الإسكندرية حريق محول - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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نشب حريق بمحول كهربائى بشارع عبد المنعم بمنطقة اللبان فى الإسكندرية، ولم يسفر عن أى إصابات، وذلك أثناء سقوط أمطار على أنحاء المحافظة فى أخر أيام نوة باقى الكرم التى بدأت فى 3 فبراير الماضي وتستمر لمدة أسبوع. 

وتلقت إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، اخطارا بنشوب حريق داخل محول كهربائى بمنطقة اللبان، وعلى الفور دفعت بسيارة إطفاء التى تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه. 
 
وتسبب الحريق فى انقطاع التيار الكهربائى عن بعض الشوارع المحيطة بمنطقة اللبان الإسكندرية، وجارى الآن العمل على إصلاح المحول الكهربائى وعودة التيار من جديد.
 
وأبلغت الحماية المدنية غرفة العمليات بالأجهزة التنفيذية وشركة الكهرباء لإعادة التيار الكهربائى والذى انقطع بسبب الحريق عن المنطقة بأكملها وجارى العمل عليه.
 
يذكر أن محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة للتعامل معها فورا، تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية، مشيراً إلى أنه تم رفع درجة الإستعداد والطواريء القصوى علي مستوى أحياء المحافظة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

 

 


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