حريق بمحول كهربائى بمنطقة اللبان فى الإسكندرية

وتلقت إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، اخطارا بنشوب حريق داخل محول كهربائى بمنطقة اللبان، وعلى الفور دفعت بسيارة إطفاء التى تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه.

وتسبب الحريق فى انقطاع التيار الكهربائى عن بعض الشوارع المحيطة بمنطقة اللبان الإسكندرية، وجارى الآن العمل على إصلاح المحول الكهربائى وعودة التيار من جديد.

وأبلغت الحماية المدنية غرفة العمليات بالأجهزة التنفيذية وشركة الكهرباء لإعادة التيار الكهربائى والذى انقطع بسبب الحريق عن المنطقة بأكملها وجارى العمل عليه.