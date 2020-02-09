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حبس 4 عاطلين بتهمة سرقة توك توك بالإكراه من قائده بالمرج

الأحد، 09 فبراير 2020 03:55 م
حبس 4 عاطلين بتهمة سرقة توك توك بالإكراه من قائده بالمرج توك توك،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة المرج، بحبس  4 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة توك توك بالإكراه من قائده . 

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً مفادة أثناء مرور قوة أمنیة من مباحث قسم شرطة المرج بالطریق الدائري، نزلة محمد نجیب دائرة القسم، تناھى الي سمعھم صوت استغاثة من أحد الأشخاص باستبیان الأمر، تمكنوا من ضبط كل من "ي.ا" ،  18 سنة،  عاطل ومقیم الخصوص / قلیوبیة ، و"ح.ع" ،  20 سنة،  عاطل  ، و"م.ا" ،  28 سنة، عاطل والسابق اتھامھ في  4 قضایا أخرھم 1476لسنة 2016م الخصوص / قلیوبیة " قتل "  والمراقب علي ذمة القضیة رقم 5928 لسنة 2013م الخصوص / قلیوبیة " استعراض قوة "، و"إ.س.م"24 سنة عاطل والسابق اتھامھ في  6 قضایا أخرھم 1717 لسنة 2017م الخصوص / قلیوبیة " سلاح أبیض".

 

وعثر بحوزة المتهمين على "فرد خرطوش عیار 12 مم، طلقتان من ذات العیار " بحوزة المتھم الثالث  وفرد خرطوش عیار 16 مم " بحوزة المتھم الرابع  دراجة بخاریة " توك توك " قیادة المتھم الرابع ، اثناء شروعھم في سرقة دراجة بخاریة ( توك توك ) كرھاً عن قائدھا "ع.ن" ،  18 سنة،  سائق توك  و بسؤال المجني علیھ قرر بأنھ اثناء سیره مستقلاً دراجة بخاریة " توك توك " قیادتھ بشار ع جمال عبد الناصر ـ دائرة قسم شرطة السلام ثان استوقفھ المتھم الأول بدعوى توصیلھ لمستشفى الصدر  بمنطقة 23 یولیو ـ الخانكة / قلیوبیة  وأثناء سیرھما طلب منھ المتھم التوقف بمحل الضبط لقضاء حاجته..

 

وعقب ذلك فوجئ بحضور باقي المتھمین مستقلین الدراجة المضبوطة وشروعھم في سرقة الدراجة البخاریة ملكھ كرھا عنه تحت تھدید الأسلحة الناریة المنوه عنھا، وبمواجھتھم بما جاء بأقوال المجني علیھ وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة، وجاري تحریر المحضر اللازم والعرض على النیابة العامة، وتطویر مناقشتھم عما ارتكبوه من حوادث أُخرى.

 

 

 


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