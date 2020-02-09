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حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حقائب المواطنين بدارجة بخارية بباب الشعرية

الأحد، 09 فبراير 2020 11:06 ص
حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حقائب المواطنين بدارجة بخارية بباب الشعرية سرقة حقائب-أرشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة باب الشعرية الجزئية، حبس تشكيل عصابى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة البخارية، فى دائرة القسم، كما أمرت بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، جاء ذلك على خلفية تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة باب الشعرية، يفيد بأن كل من "ي. أ. ع"  24 سنة موظفة ببنك، و"ز. ح. ع" 26 سنة محللة مالية، وقررا بأنهما حال سيرهما بشارع الجيش ـ دائرة القسم، فوجئا بدراجة بخارية يستقلها شخصان " غير معلومين لديهما " قاما بخطف حقيبة يدهما، وبداخلهما "2 فيزا كارد، بطاقة رقم قومي " خاصين بالأولي" ، هاتف محمول، بطاقة رقم قومي، متعلقات شخصية  "خاصة بالثانية " ولاذوا بالفرار. 
 
وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة، أمكن تحديد الدراجة البخارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها تحمل أرقام "ر ق ي 672مصر" ماركة دايون حمراء اللون، بالكشف الفنى على الدراجة تبين أنها حيازة "ي. ج. ع" 24 سنة عاطل، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع أخر. 
 
عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم  وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه حال استقلاله الدراجة البخارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة. 
 
بمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال المبلغتين اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع "أ. م. إ"  32 عاطل والسابق اتهامه في المحضر رقم 13673   لسنة 2009م قسم الزاوية " مخدرات. 
 
وأمكن ضبط الأخير، وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيدها، وتم بارشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات والمتهمان واتهموهما بالسرقة. 
 
بتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة، اقرأ بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب " الخطف " باستخدام  الدراجة البخارية المضبوطة، واعترفا  بارتكابهما 4 حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما " حسن النية "م. س. ح" 40 سنة صاحب شركة فى الوايلي.
 
باستدعاء المجني عليهم تعرفوا علي المضبوطات واتهموهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحقاً للمحاضر الأصلية وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

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