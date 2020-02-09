حبس تشكيل عصابى بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه في النزهه 4 أيام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة النزهه، بإشراف المستشار أحمد عز المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بحبس 4 أشخاص، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه في سرقة المواطنين بالإكراه بالنزهة.

وكان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لأمن العاصمة، تمكنوا من إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 اشخاص تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه بالنزهة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة أثناء مرور قوة أمنیة من مباحث قسم شرطة النزھة بشارع عبد الحمید بدوي بشیراتون ، اشتبھ في سیارة " أجرة " میكروباص بدون لوحات خلفیة یستقلھا شخصان أمكن استیقافھا وضبط مستقلیھا , وتبین أنھما كلا من "ك.ع" ، 35 سنة،سائق المرج والمطلوب التنفیذ علیھ في القضیة رقم 12963 لسنة 2016م العبور قلیوبیة " سرقة ، والمقضي فیھا بالحبس 6 شھور و"ع.ا" ، 23 سنة، سائق والسابق اتھامھ فى القضیة 34621 لسنة 2016م المرج " بلطجة " اثناء استقلالھما السیارة رقم ق ن ل 1957 أجرة میكروباص ماركة كینج لونج " قیادة المتھم الثاني " ویعمل علیھا كسائق وبحوزتھما فرد خرطوش ، 4 سلاح ابیض " مطواة ، سكین ".

وبمواجھتھما بما أسفر عنھ الضبط اعترفا بتكوینھما تشكیلاً عصابیاً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنین كرھاً عنھم تحت تھدید الأسلحة الناریة والبیضاء المضبوطة بحوزتھما ، وعقب استقلالھم السیارة المضبوطة صحبة المتھمان بدعوى توصیلھم بالاشتراك مع كلا من "م.ا" ، 24 سنة، عاطل ، "ا.س"30 سنة عاطل، باستھدافھما وتمكن النقیب حامد عادل حامد ، الضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبتھ القوة المرافقة من ضبطھما وبمواجھتھما بما جاء بأقوال المتھمان الأول والثاني أیداھا بتطویر مناقشتھم اعترفوا بارتكاب عدد 4 حادث سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشادھم ضبط المسروقات المستولي علیھا بمسكنھم وباستدعاء المجني علیھم تعرفوا علي المضبوطات واتھموھم بسرقتھم بالإكراه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النیابة العامة التحقیق.