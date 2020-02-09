حبس المتهم بقتل مدير شركة خطوط جوية بالتجمع 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس المتهم بقتل مدير شركة خطوط جوية فى التجمع الأول، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، كما أمرت النيابة بتشريح جثة المتوفى، لبيان وكشف أسباب الحادث، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية .

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارا من العقيد سمير مجدى مفتش مباحث قطاع القاهرة الجديدة، بورود بلاغ للرائد تامر عبد الشافى رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول، بالعثور على جثة "مدير بإحدى شركات الخطوط الجوية" مُبلغ باختفائه منذ عدة أيام، داخل شقة بالتجمع الأول مصاب بعدة طعنات وسرقة ما بداخل الشقة من محتويات.

تمكنت الأجهزة من العثور على جثة "مدير بإحدى شركات الخطوط الجوية" مُبلغ باختفائه منذ عدة أيام بشقة بالتجمع الأول بالقاهرة مصاب بعدة طعنات وسرقة ما بداخل الشقة من محتويات، ونجحت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة ويعمل عامل زراعى سابق بالحدائق المحيطة بمحيط سكن المجنى عليه، ومقيم ببنى سويف، وضبطه، والذى اعترف بسابقة ارتباطه بالمجنى عليه بعلاقة صداقة وسابقة استضافته له، وارتكابه واقعة القتل بقصد سرقته، بعد أن تعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" تحصل عليه من داخل مطبخ الشقة أودت بحياته على الفور، وقيامه بتنظيف السكين المستخدم فى الواقعة وإعادته مرة أخرى داخل المطبخ، واستيلائه على المسروقات، والاستعانة بخمسة أشخاص آخرين لنقل المسروقات من الشقة دون علمهم بحقيقة الواقعة، تم ضبطهم وبحوزة أحدهم السيارة المستخدمة فى نقل المسروقات، وأنكروا علمهم بحقيقة الواقعة.