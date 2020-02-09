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جامعة مصر تنظم منتدى الابتكار والإبداع التكنولوجي على مستوى إفريقيا

الأحد، 09 فبراير 2020 11:15 ص
جامعة مصر تنظم منتدى الابتكار والإبداع التكنولوجي على مستوى إفريقيا الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة للعلوم والتكنولوجيا

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فى إطار الاهتمام بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي نظمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا منتدى الابتكار والإبداع في نظم تكنولوجيا المعلومات على مستوى إفريقيا.
 
وقد أقيم المنتدى تحت اشراف الدكتور محمد العزازى رئيس الجامعة والدكتور مختار الظواهري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور ياسمين الكاشف أمين عام مجلس الأمناء.
 
الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة للعلوم والتكنولوجيا
الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة للعلوم والتكنولوجيا
 
وصرح الدكتور هاني حرب عميد كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ورئيس المؤتمر  إن المنتدى أقيم بمحافظة الأقصر تحت عنوان «المنتدى الإفريقى للابتكار والتكنولوجيا»، بهدف توطين التكنولوجيا وثقافة الذكاء الاصطناعي وتبادل الخبرات وتخلله العديد من ورش العمل العلمية لتعريف الدول الإفريقية بآخر تطورات نظم الذكاء الاصطناعي وعمل الروبوت والبرمجة كما تضمن المنتدى جلسات حوارية وورش عمل ومسابقات طلابية في مجالات الروبوت والبرمجة وتطبيقات الموبايل والذكاء الاصطناعي.
 
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وحمل  المنتدى شعار (جيل جديد لإفريقيا الذكية) وقد شارك فى تنظيمه شركة تكنوسبيس ومؤسسة نكتار الخيرية  بالتنسيق مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا .
 
وأشار الدكتور هاني حرب عميد الكلية الى أن المنتدى شارك فيه عدد من الجامعات المصرية والمدارس ومنها:جامعة القاهرة وجامعة بدر والجامعة الأمريكية والجامعة اليابانية وجامعة فاروس وجامعة سونجور وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والأكاديمية العربية للنقل البحري في أسوان كما شارك أيضا عدد من المدارس إضافة إلى 50 طالبا إفريقيا.

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

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