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جامعة سوهاج تكرم الكابتن ربيع ياسين فى الأسبوع الأول للجامعات المصرية.. صور

الأحد، 09 فبراير 2020 01:51 م
جامعة سوهاج تكرم الكابتن ربيع ياسين فى الأسبوع الأول للجامعات المصرية.. صور تكريم الكابتن ربيع ياسين
سوهاج محمود مقبول

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كرم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، الكابتن ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب لكرة القدم، ولاعب منتخب مصر والنادى الأهلى السابق، بمنحه درع الجامعة خلال مشاركته فى إيقاد "شعلة" الأسبوع الأول للجامعات المصرية إيذاناً ببدء انطلاق الفعاليات، الذى تنظمه جامعة سوهاج خلال الفترة من 8-14 فبراير الجاري، بمشاركة 12 جامعة حكومية.

وقال أحمد عبد الحافظ المستشار الإعلامى للجامعة، ورئيس اللجنة الإعلامية، أن التكريم يأتى فى إطار تقدير الجامعة للرموز الرياضية التى تسهم بشكل مباشر فى تنمية الوعى بأهمية الرياضة لدى الشباب من فئة شباب الجامعات، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بضرورة الاهتمام بجيل الشباب وتنشئته رياضياً وبدنياً ونفسياً ليصبح قادر على المنافسة عالمياً وفقاً لرؤية مصر 2030.

ومن جانبه أعرب الكابتن ربيع ياسين عن سعادته البالغة بالتكريم موجهاً شكر للدكتور احمد عزيز على ما لمسه من إنجازات كبيرة محققة بالحرم الجامعى الجديد والقديم، مبدياً انبهاره بحفل افتتاح فعاليات الأسبوع الذى نال على إعجاب الشعب السوهاجى بأكمله حضر التكريم الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون تنمية المجتمع، والدكتور أحمد جلال الأمين المساعد للجامعة.

يذكر أن الجامعة نظمت صباح اليوم زيارة لضيوف الجامعة ممن شاركوا فى افتتاح الأسبوع الأول للجامعات المصرية، والذى تنظمه الجامعة فى الفترة من 8 إلى 14 فبراير الحالي، حيث أصطحب الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، والدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا، والدكتور صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات، والدكتور محمد أبو الفضل نائب رئيس جامعة جنوب الوادى، وبحضور الدكتور أحمد سليمان والدكتور مصطفى عبد الخالق نائبى رئيس الجامعة، فى زيارة إلى مقر الجامعة الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، وكذلك متحف سوهاج القومى .

 

 

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