جامعة حلوان جاهزة لاستقبال الترم الثانى وخطة شاملة للتوعية بفيروس كورونا

كتب محمد صبحى

انهت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب استعداداتها لاستقبال الطلاب بمختلف كليات الجامعة، لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019-2020، والذى من المقرر أن يستمر لمدة 15 أسبوعا وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسى التى اعدها المجلس الأعلى للجامعات.

وحرصت قيادات جامعة حلوان، أن تكون على أتم الاستعداد لاستقبال الطلاب وانتظام سير الدراسة خلال الفصل الدراسى الثانى، مع ضرورة الالتزام باللوائح والسياسات والنظم والقوانين واللوائح المعتمدة فى الجامعة لضمان تنظيم سير العملية التعليمية، إلى جانب الالتزام بجدول المحاضرات لانتظام العملية التعليمية مع أول أيام الفصل الدراسى الثانى.

وانتهت الجامعة من أعمال الصيانة التى تمت خلال إجازة منتصف العام، من جانب تم تجهيز قاعات المحاضرات لتوفير كافة الخدمات للطلاب دراسيا وتوفير سبل الراحة لرفع قدرة الاستيعاب للطلاب، بالإضافة إلى متابعة جاهزية مبنى كلية التجارة بالزمالك لاستقبال الطلاب بعد إعادة تجديده على مستوى عالى .

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان أعدت الجامعة خطة شاملة للتوعية بمرض كورونا وكيفية المواجهة المحتملة حال ظهوره وطرق الوقاية منه من خلال ملصقات، و إنفوجراف لتعريف الطلاب بالطرق الصحية السليمة ونشر الوعي الصحي للوقاية من المرض.

كما وضعت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم خطة متكاملة للأنشطة الطلابية لاثقاف مهارات الطلاب، حيث يتنوع الموسم الثقافى الجامعى خلال الفصل الدراسى الثانى بالعديد من الموضوعات الدينية والثقافية والصحية وغيرها.

كان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أعلن عن إعداد الجامعة خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا الجديد من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية بكافة الكليات والوحدات وإدارات الجامعة.

وأكد الدكتور ماجد نجم، على ضرورة إتباع إجراءات السلامة الصحية وممارسة العادات الصحية السليمة للوقاية من كافة الأمراض مؤكداً علي وجود جهود حثيثة من كافة الكليات بالقطاع الطبى ومستشفيات الجامعة للتوعية بالمرض وطرق الوقاية منه من خلال الندوات وحملات التوعية وتوزيع المنشورات والبوسترات للتعريف بالفيروس وسبل الوقاية منه.