جامعة المنصورة تنظم قافلة طبية وبيطرية وزراعية مجانية للوادي الجديد

تنظم جامعة المنصورة، صباح اليوم الأحد، قافلة متكاملة لدعم محافظة الوادى الجديد، فى مجال الطب البشرى والبيطرى والزراعة، وأكد وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، الدكتور أحمد محروس، أن القافلة برعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، وبإشراف وقيادة الدكتور محمود المليجى نائب رئيس جامعة المنصورة، وتضم القافلة 30 فردا، بواقع 13 طبيبًا بشريًا، و4 بيطريًا، و 2 زراعيًا، و2 تمريض و 2 صيدلي، و2 إدارى، 3 إعلاميين وسكرتارية ومالى، و 2 سائقين.
أضاف محروس، أن القافلة الطبية تضم تخصصات" العيون - الصدر - مخ وأعصاب - أطفال - جلدية وتناسلية - أنف وأذن وحنجرة - باطنه - أسنان - نساء وتوليد - جراحة عامة"، وستنفذ القافلة أعمالها بالمجان بمستشفى الخارجة يومي 9، 11 فبراير ومستشفى الداخلة يومي 11، 12 فبراير الجاري.
قال الزملوط، إنه تقرر بدء حصر الحالات من خلال التوجه لتسجيل بيانات الحالة بأقرب مستشفى أو وحدة صحية على مستوى المحافظة على إن تتحمل المحافظة تكاليف الانتقال والاقامة للحالات المرضية.
وأضاف الزملوط أن المحافظة تنسق مع جميع المستشفيات الكبرى والمؤسسات الخيرية والجامعات الحكومية والخاصة لتقديم الرعاية الطبية المتكاملة للحالات الاولى بالرعاية بالمجان وذلك فى ضوء خطة المحافظة للتخفيف عن المواطنين وتوفير الخدمات الصحية المتكاملة لهم .
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