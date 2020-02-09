جامعة أسيوط تستقبل 84 ألف طالب فى أول أيام عودة الدراسة بالفصل الثاني

أسيوط - هيثم البدرى وضحا صالح

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن استقبال الجامعة اليوم لأبنائها الطلاب من مختلف كليات الجامعة وذلك فى أول أيام عودة الدراسة بالفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 2019/2020 والذى يبلغ عددهم نحو 84 ألف طالبة وطالبة، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة قد اتخذت عدداً من الإجراءات الهادفة إلى ضمان حسن سير العملية التعليمية وانتظامها مع الأيام الأولى إلى جانب اتخاذ عدداً من الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى وقاية أفراد المجتمع الجامعى من شتى الأمراض المعدية وذلك فى ظل الكثافة العددية داخل الجامعة من طلاب وعاملين وأعضاء هيئة التدريس .

كما أشار رئيس الجامعة إلى رفع حالة الطوارئ بمستشفيات أسيوط الجامعى تحسباً لأى حالات مرضية يتم رصدها مع إصداره توجيهات حاسمة ومباشرة بالتعامل مع أى حالة مرضية على نحو من الجدية والدقة والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

ومن جانبه أوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الأيام الماضية تم مراجعة الاستعدادات اللازمة من إعلان الجداول وتجهيز القاعات الدراسية والتأكد من مطابقتها للشروط الصحية وجودة تهويتها ، مع اتخاذ وضع خطة احترازية تتضمن عدد من الإجراءات المكثفة للوقاية من الأمراض المعدية والتى اشتملت على تدريب العمال على استخدام المطهرات فى أعمال النظافة فى القاعات الدراسية بشكل عام وفى معامل اللغات والحاسب الآلى بشكل خاص والتى يتم استخدام الأجهزة بها بشكل متكرر.

كما أضاف الدكتور شحاتة غريب إنه كإجراء إحتياطى تم مراجعة خطة العمل بمستشفى الطلبة والتأكد من جاهزيتها لمواجهة أى حالات مرضية معدية وتوافر ما يلزم من أدوات ومعدات طبية وكذلك تجهيز غرف للعزل بعدد من مبانى المدينة الجامعية فى حالة ظهور أى أعراض مرضية على الطلاب، كما من المقرر أن يشهد الفصل الدراسى الثانى انطلاق عدد من حملات التوعية وطبع المنشورات الهادفة إلى رفع الوعى الصحى عند الطلاب بالسلوكيات الصحية وأهم العادات والسلوكيات الخاطئة التى من شأنها نشر الأمراض المعدية والتى بدأت اليوم أولى وقائعها بتوزيع مطبوعات للطلاب على أبواب الجامعة للتوعية بمرض فيروس كورونا وطرق انتشاره وأعراضه المريضة .



جامعة أسيوط تفتح أبوابها لاستقبال 84 ألف طالب



جامعة أسيوط تفتح أبوابها لاستقبال 84 ألف طالب



جامعة أسيوط تفتح أبوابها لاستقبال 84 ألف طالب



جامعة أسيوط تفتح أبوابها لاستقبال 84 ألف طالب



جامعة أسيوط تفتح أبوابها لاستقبال 84 ألف طالب