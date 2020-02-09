سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 فبراير 2020 11:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة أسيوط تستقبل 84 ألف طالب فى أول أيام عودة الدراسة بالفصل الثاني

الأحد، 09 فبراير 2020 11:24 ص
جامعة أسيوط تستقبل 84 ألف طالب فى أول أيام عودة الدراسة بالفصل الثاني جامعة أسيوط
أسيوط - هيثم البدرى وضحا صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن استقبال الجامعة اليوم لأبنائها الطلاب من مختلف كليات الجامعة وذلك فى أول أيام عودة الدراسة بالفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 2019/2020 والذى يبلغ عددهم نحو 84 ألف طالبة وطالبة، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة قد اتخذت عدداً من الإجراءات الهادفة إلى ضمان حسن سير العملية التعليمية وانتظامها مع الأيام الأولى إلى جانب اتخاذ عدداً من الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى وقاية أفراد المجتمع الجامعى من شتى الأمراض المعدية وذلك فى ظل الكثافة العددية داخل الجامعة من طلاب وعاملين وأعضاء هيئة التدريس .

كما أشار رئيس الجامعة إلى رفع حالة الطوارئ بمستشفيات أسيوط الجامعى تحسباً لأى حالات مرضية يتم رصدها مع إصداره توجيهات حاسمة ومباشرة بالتعامل مع أى حالة مرضية على نحو من الجدية والدقة والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

ومن جانبه أوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الأيام الماضية تم مراجعة الاستعدادات اللازمة من إعلان الجداول وتجهيز القاعات الدراسية والتأكد من مطابقتها للشروط الصحية وجودة تهويتها ، مع اتخاذ وضع خطة احترازية تتضمن عدد من الإجراءات المكثفة للوقاية من الأمراض المعدية والتى اشتملت على تدريب العمال على استخدام المطهرات فى أعمال النظافة فى القاعات الدراسية بشكل عام وفى معامل اللغات والحاسب الآلى بشكل خاص والتى يتم استخدام الأجهزة بها بشكل متكرر.

كما أضاف الدكتور شحاتة غريب إنه كإجراء إحتياطى تم مراجعة خطة العمل بمستشفى الطلبة والتأكد من جاهزيتها لمواجهة أى حالات مرضية معدية وتوافر ما يلزم من أدوات ومعدات طبية وكذلك تجهيز غرف للعزل بعدد من مبانى المدينة الجامعية فى حالة ظهور أى أعراض مرضية على الطلاب، كما من المقرر أن يشهد الفصل الدراسى الثانى انطلاق عدد من حملات التوعية وطبع المنشورات الهادفة إلى رفع الوعى الصحى عند الطلاب بالسلوكيات الصحية وأهم العادات والسلوكيات الخاطئة التى من شأنها نشر الأمراض المعدية والتى بدأت اليوم أولى وقائعها بتوزيع مطبوعات للطلاب على أبواب الجامعة للتوعية بمرض فيروس كورونا وطرق انتشاره وأعراضه المريضة .

 

جامعة أسيوط تفتح أبوابها لاستقبال 84 ألف طالب وطالبة فى أول أيام عودة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني (4)
جامعة أسيوط تفتح أبوابها لاستقبال 84 ألف طالب 
 
 
جامعة أسيوط تفتح أبوابها لاستقبال 84 ألف طالب وطالبة فى أول أيام عودة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني (6)
جامعة أسيوط تفتح أبوابها لاستقبال 84 ألف طالب 
 
 
جامعة أسيوط تفتح أبوابها لاستقبال 84 ألف طالب وطالبة فى أول أيام عودة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني (7)
جامعة أسيوط تفتح أبوابها لاستقبال 84 ألف طالب 
 
 
جامعة أسيوط تفتح أبوابها لاستقبال 84 ألف طالب وطالبة فى أول أيام عودة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني (9)
جامعة أسيوط تفتح أبوابها لاستقبال 84 ألف طالب 
 
 
جامعة أسيوط تفتح أبوابها لاستقبال 84 ألف طالب وطالبة فى أول أيام عودة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني (12)
جامعة أسيوط تفتح أبوابها لاستقبال 84 ألف طالب 
 
 
جامعة أسيوط تفتح أبوابها لاستقبال 84 ألف طالب وطالبة فى أول أيام عودة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني (13)
جامعة أسيوط تفتح أبوابها لاستقبال 84 ألف طالب 
 
 

اسيوط

تقارير مصرية

اخبار مصر

جامعة اسيوط

الفصل الدراسى الثاني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هيئة الاستعلامات: 10 قمم عالمية بـ4 قارات دافع فيها الرئيس عن حق أفريقيا فى السلام والتنمية

هيئة الاستعلامات: 10 قمم عالمية بـ4 قارات دافع فيها الرئيس عن حق أفريقيا فى السلام والتنمية

ليلة كبار أوروبا.. عودة ريال مدريد وبرشلونة لسباق الدورى الإسبانى بعد صدمة الكأس.. ديربى مثير بين الإنتر وميلان.. وشكوك حول مشاركة إبراهيموفيتش.. قمة ألمانية بين البايرن ولايبزيج.. ومانشستر سيتى يستضيف وست هام

ليلة كبار أوروبا.. عودة ريال مدريد وبرشلونة لسباق الدورى الإسبانى بعد صدمة الكأس.. ديربى مثير بين الإنتر وميلان.. وشكوك حول مشاركة إبراهيموفيتش.. قمة ألمانية بين البايرن ولايبزيج.. ومانشستر سيتى يستضيف وست هام

شاهد فى دقيقة.. كشف حساب مواجهات الزمالك والإسماعيلى قبل الصدام رقم 106

شاهد فى دقيقة.. كشف حساب مواجهات الزمالك والإسماعيلى قبل الصدام رقم 106

الإدارية العليا تفصل مدرسا بالإسكندرية تحرش بـ120 تلميذة بالسادس الابتدائى

الإدارية العليا تفصل مدرسا بالإسكندرية تحرش بـ120 تلميذة بالسادس الابتدائى

كثافات مرورية بمحور صفط اللبن بسبب زيادة الأحمال وعودة المدارس.. فيديو

كثافات مرورية بمحور صفط اللبن بسبب زيادة الأحمال وعودة المدارس.. فيديو

97% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة البلطجة داخل المدارس والجامعات

97% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة البلطجة داخل المدارس والجامعات

الأرصاد: سقوط أمطار على أنحاء متفرقة.. وانتهاء حالة عدم الاستقرار بالطقس اليوم

الأرصاد: سقوط أمطار على أنحاء متفرقة.. وانتهاء حالة عدم الاستقرار بالطقس اليوم

زى النهاردة.. إيفونا يتلاعب بدفاع الزمالك والأهلى يفوز بالقمة بهدفين

زى النهاردة.. إيفونا يتلاعب بدفاع الزمالك والأهلى يفوز بالقمة بهدفين

رجعوا التلامذة .. 54 ألف مدرسة تستقبل الطلاب في الترم الثانى

رجعوا التلامذة .. 54 ألف مدرسة تستقبل الطلاب في الترم الثانى

السيسى يلتقى سكرتير الأمم المتحدة..وجوتيريش يشيد بمكانة مصر

السيسى يلتقى سكرتير الأمم المتحدة..وجوتيريش يشيد بمكانة مصر

صور.. حضور كبير للطلاب فى الترم الثانى..والتعليم تؤكد انتظام الدراسة

صور.. حضور كبير للطلاب فى الترم الثانى..والتعليم تؤكد انتظام الدراسة

إنتر ضد ميلان.. الروسونيرى يتحدى كتيبة كونتى فى ديربى المليار يورو

إنتر ضد ميلان.. الروسونيرى يتحدى كتيبة كونتى فى ديربى المليار يورو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة