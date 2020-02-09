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جاكى شان يعد بجائزة ضخمة لمخترع لقاح ضد فيروس كورونا

الأحد، 09 فبراير 2020 11:17 ص
جاكى شان يعد بجائزة ضخمة لمخترع لقاح ضد فيروس كورونا الممثل الصينى العالمى جاكى شان
وكالات

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وعد الممثل الصينى العالمى ، جاكى شان، بدفع مليون يوان (143 ألف دولار) للشخص الذي سيصنع اللقاح ضد فيروس كورونا.
 
ويرى الممثل أن هذا سيكون محفزا لتسريع ظهور الدواء، وأضاف أيضا إنه كان يتبرع بالمال لتوفير ملابس واقية وأقنعة طبية.
 
وقال جاكي شان، "لا أريد أن أرى شوارع فارغة يجب أن تزدهر، كما لا أريد أن أرى أشخاصا حزانى يجب أن يتمتعوا بالحياة".
 
وقد يكون انتشار الفيروس هو السبب الرئيسي وراء تأجيل عرض فيلم النجم العالمي جاكي شان الجديد "Vanguard"، الذي كان من المقرر عرضه منذ أيام، وهو الفيلم الذي تم تصوير جزء منه في دبي، حيث تم تأجيل عرض الفيلم في جميع أنحاء العالم، وذلك بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المميت في الصين، وكان من المقرر عرضه الفيلم محليًا بدء من يوم الخميس، ولكن تم سحب النسخ من الجداول الزمنية في الصين والخارج.
 
وفيلم "Vanguard" يشارك في بطولته عدد هائل من النجوم العالمين وأبرزهم جاكي شان ويانج يانج وميا موكي وغيرهم، والفيلم من إخراج ستانلي تونج وشارك في تأليفه أيضًا الي جانب تيفاني اليسيا تانج.
 
يذكر أنه يتم اختبار عقار روسى الصنع "تريازافيرين"، وحسب بيانات المجلة الطبية "فيدميكوم" فإن الدواء فعال ضد 15 سلالة من فيروس الأنفلونزا.
 
فيما ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا القاتل على مستوى العالم إلى 805 أشخاص متجاوزا في شهرين عدد الوفيات التي تسبب بها فيروس سارس، وتجاوزت حالات الإصابة المؤكدة في الصين وحدها 36 ألفا و600 شخص في أقل من شهرين بعد أن ظهر في مدينة ووهان في أواخر ديسمبر الماضي.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن فيروس سارس، الذي انتشر بين عامي 2002 و2003، كان قد تسبب في وفاة 774 شخصا وأصاب 8100 آخرين في 26 دولة خلال ثمانية أشهر، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، وكان 45 بالمئة من إجمالي المصابين بسارس في الصين.

قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين صباح الأحد، إن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا فى بر الصين الرئيسى وصل إلى 811 حالة بانتهاء يوم السبت ، بزيادة 89 حالة عن اليوم السابق. وأعلن إقليم هوبى بؤرة تفشى الفيروس عن 81 حالة وفاة يوم السبت، وفى أنحاء بر الصين الرئيسى كانت هناك 2656 حالة إصابة جديدة مؤكدة يوم السبت ليصل إجمالى عدد المصابين حتى الآن إلى 37198 حالة.


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