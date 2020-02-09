توقيع عقد زراعة 24 ألف شجرة "بن" بمحافظة فيفاء السعودية

وكالات

شهد محافظ فيفاء بالمملكة العربية السعودية، سفر بن سعد الشهرانى، اليوم ، توقيع عقد المرحلة الثانية لزراعة 24.000 شجرة بن بمحافظة فيفاء، بين جمعية البر الخيرية بالمحافظة الجهة المشرفة على تنفيذ مبادرة أرامكو السعودية لزراعة البن ومقاول تنفيذ المشروع.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح محافظ فيفاء أن مبادرة أرامكو السعودية لزراعة البن بمحافظة فيفاء تشمل زراعة 30.000 شجرة بن ، حيث تم خلال المرحلة الأولى زراعة 6.000 شجرة فى 30 مزرعة بواقع 200 شجرة لكل مزرعة، بينما تشتمل المرحلة الثانية التى وقع عقد تنفيذها اليوم زراعة 24.000 شجرة بن في 120 مزرعة بواقع 200 شجرة لكل مزرعة .

كانت المملكة العربية السعودية شهدت اليوم الكثير من الفاعليات على نطاق المحافظات المختلفة، حيث نظمت مديرية السجون بمنطقة تبوك بالتعاون مع إدارة الطب الوقائي بالشؤون الصحية بالمنطقة في المملكة العربية السعودية، اليوم، حملة توعوية للنزلاء حول الوقاية من فيروس كورونا الجديد ، وذلك ضمن فعالياتها التوعوية لنزلاء السجون بالمنطقة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قدمت خلال الحملة جميع المعلومات عن فيروس كورونا والوسائل المتاحة والمساعدة على عدم العدوى ، شملت جميع النزلاء والنزيلات وعدد من العاملين في الشعب والأقسام الداخلية للسجون، وجرى خلال الحملة إجراء مسح لعدد كبير من النزلاء والنزيلات للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية والقيام بتطعيمهم ضد الإنفلونزا.

وأوضح مدير إدارة سجن تبوك العقيد محمد بن عبد الرحمن الأحمري أن الحملة هدفت إلى بث الثقافة الصحية اللازمة للنزلاء عن مرض" كورونا" الجديد وكيفية الوقاية منه، بما يضمن سلامتهم، حيث تطرق المشاركون في المحاضرة إلى العديد من النصائح والتوجيهات التي توصي بها وزارة الصحة لتجنب الإصابة بهذا المرض، ومنها التأكيد على أهمية العناية بالنظافة الشخصية والاهتمام بغسل اليدين والبعد عن الاندفاع وراء الشائعات وتداولها بصورة خاطئة وأن الوضع الصحي مطمئن .