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تعليم الجيزة للطلاب: مصر خالية من كورونا ويجب عدم تناول وجبات من الشارع

الأحد، 09 فبراير 2020 09:00 ص
تعليم الجيزة للطلاب: مصر خالية من كورونا ويجب عدم تناول وجبات من الشارع مدارس - الفصل الدراسى الثانى
كتب محمود طه حسين

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أكد محمود الفولى، وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الجيزة، أن نسبة الحضور بين الطلاب فى أول يوم دراسى وصلت إلى 100%، موضحا أنه زار وحضر طابور الصباح فى 3 مدارس بإدارة العجوزة التعليمية على رأسها مدرسة النصر الابتدائية والعجوزة الاعدادية الثانوية بنات والأورمان الإعدادية الثانوية بنات ونسب الحضور مرتفعة.

وأضاف وكيل المديرية، أنه وجه كلمة للطلاب فى طابور الصباح لطمأنتهم من الأوبئة والأمراض قائلا: مصر خالية من كورونا ولكن الوقاية خير من العلاج محذرا الطلاب من تناول وجبات من الشارع مع الحفاظ على النظافة الشخصية واستخدام المناديل والمنظفات بشكل مستمر مع تهوية الفصول والأماكن التى يتجمع فيها الطلاب داخل المدارس.

وأكد الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، على ضرورة التأكيد على وصول الكتب لكل المدارس، والتأكد من انتظام الجدول الدراسي،  وسد العجز فى المعلمين، وتدريب المعلمين وفق لشروط محددة لضمان جودة التدريب، موجهًا بضرورة الالتزام بما ورد من تعليمات بالكتاب الدورى رقم (9) بتاريخ 19/9/2019 الصادر عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم؛ لضمان حسن سير واستقرار العملية التعليمية.

وطالب نائب الوزير بعدم قبول طلبات الالتحاق بالمدارس الخاصة قبل الميعاد المحدد من 1/6 إلى 30/6، ومن يخالف تلك التعليمات يتعرض للمساءلة القانونية، كما وجه بعدم السماح بالتدريب إلا بموافقة اللجنة العليا، ويتم التعامل مباشرة من إدارة التدريب بالتعاون مع منسقي النظام الجديد للتعليم مع مديري التدريب.

وذكر الدكتور رضا حجازى شروط قبول المتطوعين للعمل كمعلمين بالمدارس ومنها أن يكون المتطوع خريج كلية تربية (مؤهل عالى تربوى، وخدمة اجتماعية)، وسيتم عمل مقابلة شخصية له قبل الموافقة عليه، مضيفًا إنه سيتم تدريبه وفقًا للمادة العلمية التى سيقوم بتدريسها والمرحلة الدراسية، ويمنح المتطوع شهادة خبرة على ألا تقل مدة خدمته أقل من ثلاثة أشهر، موضحًا أن هذا لن يؤثر على مسابقة المعلمين لسد العجز، حيث سيتم التعاقد معهم على قانون العمل وليس قانون الخدمة المدنية

وشدد الدكتور رضا حجازى على أهمية الوقاية من جميع أمراض البرد والأمراض المعدية بالتعاون مع مسئولي من وزارة الصحة، مشيرًا إلى وجود دليل صادر من وزارة الصحة للإجراءات الوقائية لجميع الأمراض المعدية على موقع الوزارة.


التربية والتعليم

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