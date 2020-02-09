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تعليم البحر الأحمر توزع 2397 جهاز تابلت على الطلاب.. صور

الأحد، 09 فبراير 2020 11:59 ص
تعليم البحر الأحمر توزع 2397 جهاز تابلت على الطلاب.. صور انطلاق الفصل الدراسى بمدارس البحر الاحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن هشام منير، مدير عام التربية والتعليم بالبحر الأحمر، عن وصول 2397 جهاز تابلت للمديرية جرى توزيعهم على الطلاب بمدارس المحافظة المختلفة، طبقا للخريطة الموضوعة، مؤكدا على انتظام الدراسة بمدارس المحافظة تزامناً مع إنطلاق الترم الثانى من العام الدراسى.

وأضاف مدير عام التربية والتعليم بالبحر الأحمر، فى تصريحات صحفية له، أن وصلت للمديرية أيضا الكتب المدرسية الخاصة بالترم الثانى للعام الدراسي، حيث وصلت الكتب بنسبة 100% وتم توزيعها على المخازن المدرسية وجارى توزيعها على الطلاب بدأ من اليوم .

وكانت انطلق اليوم الفصل الدراسى الثاني، بجميع المدارس بمحافظة البحر الأحمر، وعددها 373 مدرسة فى أنحاء المحافظة كافة، وسط متابعة مستمرة من الإدارات التعليمية المختلفة وغرفة العمليات الرئيسية بديوان التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، استعداد مدارس البحر الأحمر، لبدء الدراسة اليوم فى 373 مدرسة بمدن المحافظة تضم 103178 طالبا وسط متابعة مستمرة من مديرية التربية والتعليم.

وحضر صباح اليوم ومع انطلاق الفصل الدراسى الثانى بمدارس البحر الأحمر، حضر هشام منير عبد الغني، مدير مديرية التربية والتعليم طابور الصباح بمدرسة محمد الطيب الرسمية لغات ومتابعة انتظام الدراسة وحضور الطلاب والنظافة العامة ونظافة المرافق ومتابعة موقف تسليم الطلاب الكتب المدرسية وكانت كلمة الصباح بالاذاعة المدرسية ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية والتوعية للوقاية من امراض الشتاء والأمراض المعدية .

واستكمالا لمتابعة بدء الفصل الدراسى الثانى 2020/2/9م ، قام مدير المديرية   بزيارة مدرسة البحر الاحمر الابتدائية ومتابعة انتظام الدراسة وموقف تسليم الكتب ونظافة المرافق والالتزام بتعليمات الحماية المدنية .

ووزعت المديرية نشرة وقائية خاصة بتفعيل الإجراءات الوقائية ضد الأوبئة والأمراض وكيفية التعامل مع الأمراض المعدية طبقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم من بينها الاهتمام بالبيئة المدرسية والتأكد على الطلاب بالنظافة العامة

 

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البحر الاحمر

الغردقة

التربية والتعليم بالبحر الاحمر

توزيع التابلت المدرسي

الكتب المدرسية

محاربة الأوبئة

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