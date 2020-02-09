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تعرف على كيفية التقدم لتظلمات الشهادة الإعدادية العامة بسوهاج وأماكن مواعيد التقديم

الأحد، 09 فبراير 2020 12:54 م
تعرف على كيفية التقدم لتظلمات الشهادة الإعدادية العامة بسوهاج وأماكن مواعيد التقديم الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج
سوهاج - محمود مقبول

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بسوهاج، بإشراف الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم، وساميه الشريف مدير إدارة التعليم الإعدادى المركزى بالديوان، عن فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك بعد أن كانت المديرية قد إعتمدت النتيجة خلال الأيام القليلة الماضية.

"اليوم السابع" يقدم للقارئ مواعيد وأماكن تقديم التظلمات والأوراق المطلوبة لإتمام عملية التظلم:

1 - تبدأ تظلمات الشهادة الإعدادية اليوم الأحد أعمالها بقطاع وسط، بينما قطاع شمال تحدد له يوم 10 فبراير، وقطاع الجنوب يوم 11 فبراير، ولمدة خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان .

2 – حددت المديرية مجمع 25 يناير لتلقى الطلبات بقطاع شمال وقطاع وسط بمدرسة الثانوية العسكرية، وجنوب مدرسة السيدة زينب بجرجا

3 - اللجان تعمل طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة كونه عطلة رسمية.

4 – اللجنة تبدأ أعمالها فى تمام الساعة الرابعة عصرا وتنتهى فى تمام الساعة الثامنة مساء.

5 – حددت مديرية التربية والتعليم رسومًا للتظلم بملغ 20 جنيهًا لكل مادة يتم التظلم فيها.

6 – حددت المديرية رسم مادة الرياضيات لتكون 40 لأن المادة تنقسم إلى فرعين "جبر + هندسة".

7 حددت المديرية عدد من الأوراق الواجب تقديمها عند التظلم.

أ - قسيمة تسديد رسوم التظلم.

ب - طلب التظلم بالمواد (موجود بالحجرة الإدارية للكنترول).

ج - صورة رقم جلوس الطالب.

د - صورة الرقم القومى لولى الأمر.

يذكر أن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، أعتمد الأسبوع الماضى نتيجة امتحانات دور يناير للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019/2020، حيث بلغت نسبة النجاح أكثر من76 % على مستوى المحافظة، عقب الانتهاء من أعمال رصد الدرجات بكنترول الشهادة الإعدادية .

وأوضح الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 73 ألف 75 طالب وطالبة طالب وطالبة، حضر منهم 72 ألف 828 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحون الحاصلون على 50% فأكثر 55 ألف 514 طالب وطالبة بنسبة نجاج 76 % بينما حصل قطاع شمال على نسبة 69% وقطاع وسط 78% وقطاع جنوب 81%بنسبه عامه 76%.

 

 


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