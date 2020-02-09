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تسمم 3 أشخاص نتيجة تناول «شاى فاسد» فى قنا

الأحد، 09 فبراير 2020 03:36 م
تسمم 3 أشخاص نتيجة تناول «شاى فاسد» فى قنا إسعاف - أرشيفية
قنا- وائل محمد

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أصيب 3 أشخاص فى مركز نجع حمادى شمال محافظة بالتسمم، عقب تناولهم "شاى" منتهى الصلاحية، وعلى الفور انتقلت سيارات إسعاف لنقلهم للمستشفى لتقلى العلاج، حيث تلقى اللواء شريف عبد الحميد ، مدير أمن قنا، إخطاراً من من مركز شرطة نجع حمادى، بورود إشارة من هيئة إسعاف قنا تفيد إصابة 3 أشخاص، وتبدو عليهم أعراض التسمم، وتبين أنه عقب تناول شاى  أصيبوا بقىء شديد ومغص نقلهم إلى مستشفى نجع حمادى لتلقى العلاج، وتم إبلاغ النيابة العامة للتحقيق.

فى سياق أخر، أصيب 6 أشخاص بتسمم عقب تناولهم هريسة وبسبوسة وسجق وكبده فاسدة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وتم نقلهم لمستشفى المحلة العام لإسعافهم.

تلقي اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، اخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم ثان المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة بتسمم6اشخاص وتم نقلهم لمستشفى المحلة العام.

وتبين من الفحص تناول 4 أشخاص من أسرة واحدة بمنطقة الوزارية هريسة وبسبوسة فاسدة أصيبوا علي أثرها بتسمم، كما اصيبت فتاه تبلغ من العمر 30عاما وشاب يبلغ من العمر16عاما بتسمم عقب تناولهم سندوتشات سجق وكبده، وتم نقلهم لمستشفى المحلة العام لإسعافهم.

كما لفظ شاب يدعى عبده الشوحة انفاسه الأخيرة داخل المستشفى، بعد إصابته بإصابات خطيره، إثر مشاجره نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات الجيره بدائرة قسم ثان المحلة بمحافظة الغربية، وتم ضبط المتهمين الثلاثه وامرت النيابة بحبسهم على ذمة القضية.

 


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