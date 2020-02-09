ترامب معلقا على صورته البرتقالية: المزيد من الأخبار المزيفة للتقليل من شأنى

كتب محمد رضا

علق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على موجة من السخرية تعرض لها بسبب صورة نشرت له، السبت، أثناء عودته للبيت الأبيض قادما من مدينة شارلوت، وظهر وجه ترامب فى الصورة برتقالى اللون، بشكل غريب، فيما تطاير شعره بسبب الرياح القوية، الأمر الذى دعا البعض لاستغلال الصورة ومهاجمته ووصف وجهه بـ"البرتقالى"، مع الإشارة لاستخدامه الكثيف لمستحضرات التجميل.

وقال الرئيس الأمريكى فى رده على أحد التعليقات الساخرة من الصورة: "المزيد من الأخبار الكاذبة.. من الواضح أن هذه الصور قد التقطت، لكن الرياح كانت قوية والشعر يبدو جيدًا؟ أى شيء للحط من قدرى"، ولم يكن ترامب الوحيد الذى شكك فى تلك الصورة، بل أعاد مغردون نشر الصورة الأصلية له مع مقارنتها بالصورة المتداولة فى التغريدات الساخرة، بهدف توضيح التلاعب الذى حدث بها باستخدام برنامج تحرير الصور "فوتوشوب"، مؤكدين أن التلاعب بالصورة واضح وهدفه الإساءة لترامب.



ترامب يعلق على السخرية من صورته

فى المقابل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفانى جريشام، إن الشخص الذى نشر الصورة، ويدعى وليام مون، ليس مصورا رسميا للبيت الأبيض، كما يدعى فى التغريدة، حيث نشر مون الصورة لتنتشر بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعى، وينتشر بعدها وسم "الوجه البرتقالى"، فى إشارة للون وجه ترامب فى الصورة، وذلك حسب ما نقلته "سكاى نيوز".

وليست هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها الاستهزاء بترامب بسبب اللون البرتقالى، حيث اتهم المرشح الديمقراطى للرئاسة مايكل بلومبرج، ترامب مؤخرا بالكذب "حول كل شىء: شعره المزيف، والسمنة، ولون البشرة".



مقارنة لكشف التلاعب بصورة ترامب

يذكر أيضًا أن صحيفة "واشنطن بوست"، كانت قد أشارت فى السابق إلى أن ترامب يستخدم مستحضرات تجميل سائلة كى يعطى وجهه لونا برتقاليا يشابه لون تسمير البشرة، وفى ديسمبر 2019، قالت الصحيفة الأمريكية، إن موقع إلكترونى سويسرى مختص ببيع منتجات التجميل، تعرض للانهيار، يوم الجمعة 6 ديسمبر 2019، بسبب مستحضر تجميلى يستخدمه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بعدما نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2019، تقريرًا تحدثت فيه عن سر لون بشرة الرئيس الأمريكى المائل للبرتقالى، بشكل دائم.

وبحسب الصحيفة، فإن مدبرات والعاملات فى منزل الرئيس يطلب منهن بشكل دائم توفير 3 أنابيب من هذا المستحضر فى غرفة نوم الرئيس، وأشار الموقع المنتج لهذا المستحضر، إلى أن لمنتجه تأثير مثالى ومشرق، يمنح مستخدميه تغطية جميلة وطبيعية.



توضيح تأثير الفوتوشوب على صورة ترامب

وقال القائمون على الموقع – حينها، حسب ما نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية - إنه تعرض للانهيار بسبب اكتظاظه بالزائرين بعد نشر تقرير الصحيفة الأمريكية، ويصل سعر الأنبوب الواحد لحوالى 7 دولارات، ومن جهته، قال المتحدث باسم العلامة التجارية لمنتج التجميل، إن قسم تكنولوجيا المعلومات "جن جنونه" بعد أن تسبب تدفق أعداد هائلة من الزائرين إلى الموقع فى انهياره، فيما قد اشتكى ترامب نفسه ذات مرة، من أن المصابيح الكهربائية الموفرة للطاقة هى السبب فى ظهوره ببشرة برتقالية اللون.