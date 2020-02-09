سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 فبراير 2020 02:59 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط 6 قطاعات

الأحد، 09 فبراير 2020 01:58 م
تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط 6 قطاعات بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها الاتصالات.
 
وانحفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.37% خاسرا 22.92 نقطة ليغلق عند مستوى 6253.29 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.36% خاسراً 24.85 نقطة ليغلق عند مستوى 6958.86 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.39% خاسراً 19.13 نقطة ليغلق عند مستوى 4855.82 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 129.5 مليون سهم بقيمة 17.4 مليون دينار كويتى عبر 5325 صفقة.
 
وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.68%، تلاه قطاع العقار بنسبة 1.10%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.42%، فقطاع الصناعة بنسبة 0.30%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.22%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.81%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.25%.
 
وجاء سهم "شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تليه شركة وربة للتأمين بنسبة 6.17%، ثم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 5.14%، فيما تصدر سهم "شركة المصالح العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة العيد للأغذية بنسبة 8.40%، ثم شركة دانة الصفاة الغذائية بنسبة 7.09%.
 
وفى سياق متصل أطلقت بورصة الكويت، مؤشر السوق الرئيسي 50 (Boursa Kuwait Main Market 50 Index) أو مختصرا بـ(BK Main 50) مؤشر وزني للسوق الرئيسي والذي يتكون من 50 شركة من حيث أعلى قيمة سيولة في السوق الرئيسي.
 
تعتمد بورصة الكويت معايير لإدراج الشركات ضمن مؤشر السوق الرئيسي 50، حيث يتم إدراج أو خروج الشركات من المؤشر بناءً على احتساب متوسط القيمة اليومية المتداولة للشركة المدرجة (ADTV) ويتم نشر متوسط القيمة اليومية المتداولة للشركة المدرجة (ADTV) مع نتائج المراجعة السنوية لتقسيم السوق وذلك في ثاني يوم أحد من شهر يناير
 
يتم احتساب المؤشر الوزني بمنهجية العائد السعري وفق للمادة (8-10-1) من كتاب قواعد البورصة.
 
والقيمة الأساسية للمؤشر هي 5000، وعملته الدينار الكويتي.
 
تتم مراجعة مكونات المؤشر بشكل سنوي، وسيتم الإعلان عن نتائج المراجعة في ثاني يوم أحد من شهر يناير، على أن تصبح سارية المفعول اعتباراً من ثاني يوم أحد من شهر فبراير.

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة الكويت

بورصة

الكويت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مقاطعة صينية تعرض 142 دولارا لكل مصاب بارتفاع حرارة يسلم نفسه للمستشفى

مقاطعة صينية تعرض 142 دولارا لكل مصاب بارتفاع حرارة يسلم نفسه للمستشفى

أخبار مصر اليوم .. انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى برئاسة السيسى

أخبار مصر اليوم .. انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى برئاسة السيسى

السيسى يدعو لقمة بالقاهرة لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب

السيسى يدعو لقمة بالقاهرة لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب

سوبر كورة.. إبراهيم نور الدين يتهم 4 لاعبين ببيراميدز بمحاولة الاعتداء عليه

سوبر كورة.. إبراهيم نور الدين يتهم 4 لاعبين ببيراميدز بمحاولة الاعتداء عليه

"سبوع" كيان محمد صلاح فى نجريج أم ليفربول؟

"سبوع" كيان محمد صلاح فى نجريج أم ليفربول؟

هيئة الاستعلامات: 10 قمم عالمية بـ4 قارات دافع فيها الرئيس عن حق أفريقيا فى السلام والتنمية

هيئة الاستعلامات: 10 قمم عالمية بـ4 قارات دافع فيها الرئيس عن حق أفريقيا فى السلام والتنمية

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى: السيسى قام بعمل عظيم خلال رئاسته للاتحاد

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى: السيسى قام بعمل عظيم خلال رئاسته للاتحاد

كريم حسن شحاتة: مستمر فى عملى بقناة الزمالك ولم يخطرنى أحد برحيلى

كريم حسن شحاتة: مستمر فى عملى بقناة الزمالك ولم يخطرنى أحد برحيلى

ليلة كبار أوروبا.. عودة ريال مدريد وبرشلونة لسباق الدورى الإسبانى بعد صدمة الكأس.. ديربى مثير بين الإنتر وميلان.. وشكوك حول مشاركة إبراهيموفيتش.. قمة ألمانية بين البايرن ولايبزيج.. ومانشستر سيتى يستضيف وست هام

ليلة كبار أوروبا.. عودة ريال مدريد وبرشلونة لسباق الدورى الإسبانى بعد صدمة الكأس.. ديربى مثير بين الإنتر وميلان.. وشكوك حول مشاركة إبراهيموفيتش.. قمة ألمانية بين البايرن ولايبزيج.. ومانشستر سيتى يستضيف وست هام

شاهد فى دقيقة.. كشف حساب مواجهات الزمالك والإسماعيلى قبل الصدام رقم 106

شاهد فى دقيقة.. كشف حساب مواجهات الزمالك والإسماعيلى قبل الصدام رقم 106

الإدارية العليا تفصل مدرسا بالإسكندرية تحرش بـ120 تلميذة بالسادس الابتدائى

الإدارية العليا تفصل مدرسا بالإسكندرية تحرش بـ120 تلميذة بالسادس الابتدائى

كثافات مرورية بمحور صفط اللبن بسبب زيادة الأحمال وعودة المدارس.. فيديو

كثافات مرورية بمحور صفط اللبن بسبب زيادة الأحمال وعودة المدارس.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة