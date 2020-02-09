تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط 6 قطاعات

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها الاتصالات.

وانحفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.37% خاسرا 22.92 نقطة ليغلق عند مستوى 6253.29 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.36% خاسراً 24.85 نقطة ليغلق عند مستوى 6958.86 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.39% خاسراً 19.13 نقطة ليغلق عند مستوى 4855.82 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 129.5 مليون سهم بقيمة 17.4 مليون دينار كويتى عبر 5325 صفقة.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.68%، تلاه قطاع العقار بنسبة 1.10%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.42%، فقطاع الصناعة بنسبة 0.30%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.22%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.81%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.25%.

وجاء سهم "شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تليه شركة وربة للتأمين بنسبة 6.17%، ثم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 5.14%، فيما تصدر سهم "شركة المصالح العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة العيد للأغذية بنسبة 8.40%، ثم شركة دانة الصفاة الغذائية بنسبة 7.09%.

وفى سياق متصل أطلقت بورصة الكويت، مؤشر السوق الرئيسي 50 (Boursa Kuwait Main Market 50 Index) أو مختصرا بـ(BK Main 50) مؤشر وزني للسوق الرئيسي والذي يتكون من 50 شركة من حيث أعلى قيمة سيولة في السوق الرئيسي.

تعتمد بورصة الكويت معايير لإدراج الشركات ضمن مؤشر السوق الرئيسي 50، حيث يتم إدراج أو خروج الشركات من المؤشر بناءً على احتساب متوسط القيمة اليومية المتداولة للشركة المدرجة (ADTV) ويتم نشر متوسط القيمة اليومية المتداولة للشركة المدرجة (ADTV) مع نتائج المراجعة السنوية لتقسيم السوق وذلك في ثاني يوم أحد من شهر يناير

يتم احتساب المؤشر الوزني بمنهجية العائد السعري وفق للمادة (8-10-1) من كتاب قواعد البورصة.

والقيمة الأساسية للمؤشر هي 5000، وعملته الدينار الكويتي.

تتم مراجعة مكونات المؤشر بشكل سنوي، وسيتم الإعلان عن نتائج المراجعة في ثاني يوم أحد من شهر يناير، على أن تصبح سارية المفعول اعتباراً من ثاني يوم أحد من شهر فبراير.