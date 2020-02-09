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تراجع مؤشرات بورصة الكويت بالمستهل..وإطلاق مؤشر رئيسى 50

الأحد، 09 فبراير 2020 10:07 ص
تراجع مؤشرات بورصة الكويت بالمستهل..وإطلاق مؤشر رئيسى 50 بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها الاتصالات.
 
وانحفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.24% خاسرا 15.1 نقطة ليصل إلى مستوى 6261.11 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.21% خاسراً 14.76 نقطة ليصل إلى مستوى 6968.95 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.32% خاسراً 15.520 نقطة ليصل إلى مستوى 4859.35 نقطة.
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 68.9 مليون سهم بقيمة 9.1 مليون دينار كويتى عبر 2700 صفقة.
 
وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.94%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.21%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.44%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.43%، فقطاع المواد الأساسية بنسبة 0.14%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.11%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.14%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.76%.
 
وجاء سهم "شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تليه الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات بنسبة 4.10%، ثم شركة دار الثريا العقارية بنسبة 4.09%، فيما تصدر سهم "شركة العيد للأغذية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.40% ثم ااشركة الأولى للتأمين التكافلى بنسبة 6.86%، ثم الشركة الوطنية للاتصالات المتكاملة بنسبة 5.51%.
 
وفى سياق متصل أطلقت بورصة الكويت، مؤشر السوق الرئيسي 50 (Boursa Kuwait Main Market 50 Index) أو مختصرا بـ(BK Main 50) مؤشر وزني للسوق الرئيسي والذي يتكون من 50 شركة من حيث أعلى قيمة سيولة في السوق الرئيسي.
 
وتعتمد بورصة الكويت معايير لإدراج الشركات ضمن مؤشر السوق الرئيسي 50، حيث يتم إدراج أو خروج الشركات من المؤشر بناءً على احتساب متوسط القيمة اليومية المتداولة للشركة المدرجة (ADTV) ويتم نشر متوسط القيمة اليومية المتداولة للشركة المدرجة (ADTV) مع نتائج المراجعة السنوية لتقسيم السوق وذلك في ثاني يوم أحد من شهر يناير
 
ويتم احتساب المؤشر الوزني بمنهجية العائد السعري وفق للمادة (8-10-1) من كتاب قواعد البورصة.
 
القيمة الأساسية للمؤشر هي 5000، وعملته الدينار الكويتي.
 
تتم مراجعة مكونات المؤشر بشكل سنوي، وسيتم الإعلان عن نتائج المراجعة في ثاني يوم أحد من شهر يناير، على أن تصبح سارية المفعول اعتباراً من ثاني يوم أحد من شهر فبراير.

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