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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالختام.. واستقالة الرئيس التنفيذى لـ"الحكير"

الأحد، 09 فبراير 2020 03:45 م
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالختام.. واستقالة الرئيس التنفيذى لـ"الحكير" بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.25% خاسرا 100.57 نقطة ليغلق عند مستوى 7952.52 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.68% رابحا 49.08 نقطة ليغلق عند مستوى 7275.30 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 152.2 مليون سهم بقيمة 3.9 مليار ريال، وارتفعت أسهم 30 شركة، فيما تراجعت 161 شركة.
 
وتراجع 19 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.04%، أعقبه قطاعى البنوك وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.72%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.55%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.31%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.25%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.20%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.15%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.10%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.02%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.02%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.88%، فيما ارتفع قطاعا الطاقة والأدوية بنسبة 1.39%، 0.18%، على التوالى.
 
وجاء سهم "فيبكو" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.60%، ثم الجوف بنسبة 5.57%، ثم الحمادى بنسبة 4.09%، فيما جاء سهم "أسمنت حائل" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 5.58%، ثم ميدغلف للتأمين بنسبة 5.53%، ثم أسمنت أم القرى بنسبة 4.83%. 
 
وفى سياق آخر أعلنت شركة  مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، عن قرار مجلس الإدارة (بالتمرير)، بالموافقة على استقالة الرئيس التنفيذي عمر سامي سماره لظروفه الخاصة على أن يكون أخر يوم عمل هو 29 فبراير، وتكليف العضو المنتدب سامي بن عبدالمحسن الحكير بمهام الرئيس التنفيذي اعتباراً من تاريخ 29 فبراير، وذلك حتى تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة.

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