تدريب الزائرات الصحيات بأسوان للتوعية بأمراض الجهاز التنفسى المعدية

أسوان - عبد الله صلاح

عقدت إدارة الطب الوقائى بأسوان، اليوم الأحد، اجتماعا، مع الزائرات الصحيات بأسوان، تحت إشراف الدكتور مصطفى أبو المجد، للتوعية عن مخاطر أمراض الجهاز التنفسى المعدية وطرق الوقاية والأنفلونزا الموسمية، فى إطار متابعة مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان، لأبرز المستجدات فى الشأن الصحى، وبعد انتشار مرض الكورونا فى عدة دول خارجية.

كما تناول الاجتماع التعريف بأعراض اشتباه الكورونا وكيفيه التعامل، وأهمية الإبلاغ الفورى عن أى حالة اشتباه، وأشرف على الإجتماع الدكتورة لبنى فهمى مسئول ترصد الأمراض المعدية بالمديرية، والدكتور نجيب نجيب مدير الوقائى بإدارة أسوان الصحية.

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائى باسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، أن إدارة أسوان أعلنت حالة الطوارئ القصوى فى ضوء ظهور فيروس كورونا المستجد بدولة الصين بناء على توجيهات وزارة الصحة وذلك تجنبا ومنع دخول المريض داخل البلاد.

وأضاف مدير إدارة الطب الوقائى بأسوان، أن حالة الطوارئ شملت جميع الإدارات التابعة للطب الوقائى بالمحافظة مع منع الأجازات، ورفع درجة الاستعداد والجاهزية والتأكيد على سلامة التجهيزات بأقسام الحجر الصحى بمنافذ الدخول على مستوى المحافظات التى يتواجد بها دخول "جوية وبرية وبحرية" مع منع الأجازات للعاملين وزيادة القوة البشرية بأقسام الحجر الصحى.

وأوضح "أبو المجد"، بأنه تم التأكيد على تدريب جميع أطباء مستشفيات الحميات على تعريف الحالة، والتشديد على تطبيقه، وكذلك التأكيد على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى، والتأكيد على توفير جميع مستلزمات مكافحة العدوى وأدوات الوقاية الشخصية بكميات كافة لحاجة العمل، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على تجهيز أقسام العزل بمستشفيات الحميات بكافة مستلزمات التعامل مع الحالات والفريق الطبى المخصص للتعامل مع الحالات "أطباء وتمريض وعمال".

وشدد على ضرورة الإبلاغ الفورى فى حالة رصد أى حالات ينطبق عليها تعريف الحالة، وإبلاغ إلى قطاع الطب الوقائى "الغرفة الوقائية بالوزارة - الإدارة العامة لمستشفيات الحميات - الإدارة العامة للوبائيات والترصد".