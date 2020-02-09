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تخصيص 20 مليون جنيه لتنمية قرية "الصحوة" بالداخلة بالوادى الجديد

الأحد، 09 فبراير 2020 11:24 ص
تخصيص 20 مليون جنيه لتنمية قرية "الصحوة" بالداخلة بالوادى الجديد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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أعلن اللواء محمد رجب الفحام، رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، عن تخصيص 20 مليون و 737 الف جنيه، لتنمية ورفع كفاءة مرافق ومنازل قرية " الصحوة " ضمن مبادرة تطوير القرى الأكثر احتياجاً، مؤكدا على تخصيص 2.5 مليون جينه لرفع قدرة محطة تنقية مياه الشرب بالقرية، وإنشاء وحدة صحية بتكلفة 15.5 مليون جنيه، و2.7 مليون جنيه لتوصيل مرفق الصرف الصحى بالقرية، و 37 ألف جنيه لترميم منازل بالقرية

وأضاف، أنه جرى طرح مشروعات المرافق بالقرية، وجارى تنفيذها بمعرفة شركات المقاولات، وجارى ضمن مشروع تنمية القرية رفع كفاءة 16 منزلاً بالقرية، ضمن المبادرة، حيث جارى تركيب أسقف ودورات مياه لهذه المنازل، إضافة إلى صرف 2 جهاز تعويض لحالات مرضية بالقرية

ولفت إلى، أن مشروع تنمية ورفع كفاءة مرافق القرية وإنشاء الوحدة الصحية بها سينتهى فى نهاية يونيو المقبل، على أن يتواصل تنفيذ المبادرة فى القرى الأكثر احتياجًا خلال الفترة المقبلة.

وفى سياق آخر تبحث محافظة الوادى الجديد، بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الأقليم، تدبير موقع مجاور لموقع مستشفى الداخلة المركزى الجديدة لإقامة مهبط طائرات للإسعاف الطائر، وذلك خلال تفقده لأعمال الإنشاء الجارية بموقع المستشفى وشدد الزملوط خلال تفقده للموقع على سرعة إنهاء الأعمال فى الموعد المحدد والمقرر الإنتهاء منها فى يونيو ٢٠٢١، مؤكدا على أن المستشفى تقام وفقا لأحدث النظم الطبية الحديثة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة، لتوفير خدمة صحية على أعلى مستوى لأبناء المحافظة.

جدير بالذكر أن المشروع يستهدف إقامة مستشفى حديث بقوة 118 سريرًا، ويقدم الخدمة الطبية لأبناء مركز الداخلة وقراه، وذلك على مساحة 19 ألف متر مربع بمدينة موط و يقام وفقًا لأحدث النظم الطبية الحديثة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة، لتوفير خدمة صحية على أعلى مستوى لأبناء المحافظة، على أن ينتهى المشروع فى شهر فبراير 2021.

وكانت محافظة الوادى الجديد أعلنت فى وقت سابق عن الإعداد لبدء مشروع إنشاء مستشفى الداخلة بتكلفة فى حدود 500 مليون جنيه، حيث يتضمن المشروع إقامة مبنى جديد لمستشفى الداخلة بمدينة موط يشمل جميع الأقسام الطبية مع فتح قسم جديد للسياحة العلاجية بالمستشفى، وهو القسم الثانى من نوعه على مستوى الجمهورية، كما يجرى العمل أيضا على استكمال عملية تطوير مستشفى الخارجة العام والتى تتضمن ثلاثة مراحل تم الانتهاء من مرحلتين منها.


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