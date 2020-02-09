سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 فبراير 2020 05:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحويل مبنى محافظة الوادى الجديد القديم لكلية طب بشرى بتكلفة 10 مليون جنيه

الأحد، 09 فبراير 2020 05:05 م
تحويل مبنى محافظة الوادى الجديد القديم لكلية طب بشرى بتكلفة 10 مليون جنيه محافظة الوادى الجديد
الوادي الجديد – فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الأحد، عن رفع كفاءة مبني ديوان عام المحافظة القديم، بشارع جمال عبد الناصر بمدينة الخارجة بتكلفة 10 مليون جنيه لتحويله لكلية طب بشري مؤكدا على  تصديق وزارة التعليم العالي علي مشروع إنشاء كلية طب بشري بجامعة الوادي الجديد، كما أن الكلية ستدرج هذا العام في التنسيق العام لكليات الجامعة، متمنيا أن يكون هناك أكبر عدد ممكن من الطلبة بالكلية من أبناء المحافظة لتكون إضافة لخدمة أبناء المحافظة في مجال الصحة.
 
أضاف المحافظ، أن المحافظة بالتعاون مع جامعة الوادي الجديد، ووزارة الصحة تنسق حاليًا، لافتتاح كلية الطب البشري خلال العام الدراسي الجامعي المقبل.
 
وكانت قد أعلنت محافظة الوادي الجديد، في شهر أبريل 2019، عن نقل أصول ملكية مبني ديوان عام محافظة الوادي الجديد القديم بمدينة الخارجة، للجامعة وتحويله لكلية طب بشري.
 
وفي سياق آخر دشنت جامعة المنصورة، اليوم  الأحد، قافلة متكاملة لدعم محافظة الوادي الجديد، في مجال الطب البشري والبيطري والزراعة حيث أكد وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، أن القافلة برعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، وبإشراف وقيادة الدكتور محمود المليجي، نائب رئيس جامعة المنصورة، وتضم القافلة 30 فردا، بواقع 13 طبيبًا بشريًا، و 4 بيطريًا، و 2زراعيًا، و2 تمريض و 2 صيدلي، و 2 إداري، 3 إعلاميين وسكرتارية ومالي، و 2 سائقين.
 
أضاف محروس، أن القافلة الطبية تضم تخصصات العيون - الصدر - مخ وأعصاب - أطفال - جلدية وتناسلية - أنف وأذن وحنجرة - باطنه - أسنان - نساء وتوليد - جراحة عامة)، وستنفذ القافلة أعمالها بالمجان بمستشفى الخارجة يومي 9، 10 ، ومستشفى الداخلة يومي 11، 12 فبراير الجاري.
 
وفى سياق متصل قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، حصر جميع حالات الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق تمهيدا لإجراء العمليات الجراحية المطلوبة من خلال القافلة الطبية المقرر تنفيذها بمحافظة الوادي الجديد بالتعاون مع مؤسسة "عملية الابتسامة" ومستشفيات جامعة أسوان في الفترة من 21 وحتي 27 فبراير الجاري.
 
قال الزملوط، في بيان صحفي، إنه تقرر بدء حصر الحالات من خلال التوجه لتسجيل بيانات الحالة بأقرب مستشفى أو وحدة صحية على مستوى المحافظة على إن تتحمل المحافظة تكاليف الانتقال والاقامة للحالات المرضية .
 
أضاف الزملوط أن المحافظة تنسق مع جميع المستشفيات الكبرى والمؤسسات الخيرية والجامعات الحكومية والخاصة لتقديم الرعاية الطبية المتكاملة للحالات الاولى بالرعاية بالمجان وذلك فى ضوء خطة المحافظة للتخفيف عن المواطنين وتوفير الخدمات الصحية المتكاملة لهم .
 
 
 

تقارير مصريه

اخبار عاجله

اخبار مصر

اخبار اليوم

الوادى الجديد

قوافل طبية مجانية

صحة الوادى الجديد

كليه الطب بالوادي الجديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد فى بيان رسمى : واقعة حمار الأقصر صحيحة وحررنا محضرا ضد الراكب

السكة الحديد فى بيان رسمى : واقعة حمار الأقصر صحيحة وحررنا محضرا ضد الراكب

ضربة جديدة للاحتكار القطرى.. الدوري الإنجليزي قريباً على طريقة Netflix

ضربة جديدة للاحتكار القطرى.. الدوري الإنجليزي قريباً على طريقة Netflix

اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك رسميا بإقامة القمة 24فبراير باستاد القاهرة

اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك رسميا بإقامة القمة 24فبراير باستاد القاهرة

س و ج.. هل يفكر الأهلي فى ضم أحمد الشناوى حارس بيراميدز؟

س و ج.. هل يفكر الأهلي فى ضم أحمد الشناوى حارس بيراميدز؟

مقاطعة صينية تعرض 142 دولارا لكل مصاب بارتفاع حرارة يسلم نفسه للمستشفى

مقاطعة صينية تعرض 142 دولارا لكل مصاب بارتفاع حرارة يسلم نفسه للمستشفى

أخبار مصر اليوم .. انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى برئاسة السيسى

أخبار مصر اليوم .. انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى برئاسة السيسى

السيسى يدعو لقمة بالقاهرة لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب

السيسى يدعو لقمة بالقاهرة لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب

سوبر كورة.. إبراهيم نور الدين يتهم 4 لاعبين ببيراميدز بمحاولة الاعتداء عليه

سوبر كورة.. إبراهيم نور الدين يتهم 4 لاعبين ببيراميدز بمحاولة الاعتداء عليه

"سبوع" كيان محمد صلاح فى نجريج أم ليفربول؟

"سبوع" كيان محمد صلاح فى نجريج أم ليفربول؟

هيئة الاستعلامات: 10 قمم عالمية بـ4 قارات دافع فيها الرئيس عن حق أفريقيا فى السلام والتنمية

هيئة الاستعلامات: 10 قمم عالمية بـ4 قارات دافع فيها الرئيس عن حق أفريقيا فى السلام والتنمية

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى: السيسى قام بعمل عظيم خلال رئاسته للاتحاد

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى: السيسى قام بعمل عظيم خلال رئاسته للاتحاد

كريم حسن شحاتة: مستمر فى عملى بقناة الزمالك ولم يخطرنى أحد برحيلى

كريم حسن شحاتة: مستمر فى عملى بقناة الزمالك ولم يخطرنى أحد برحيلى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة