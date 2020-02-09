تحويل مبنى محافظة الوادى الجديد القديم لكلية طب بشرى بتكلفة 10 مليون جنيه

الوادي الجديد – فريق المحافظات

أعلن محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الأحد، عن رفع كفاءة مبني ديوان عام المحافظة القديم، بشارع جمال عبد الناصر بمدينة الخارجة بتكلفة 10 مليون جنيه لتحويله لكلية طب بشري مؤكدا على تصديق وزارة التعليم العالي علي مشروع إنشاء كلية طب بشري بجامعة الوادي الجديد، كما أن الكلية ستدرج هذا العام في التنسيق العام لكليات الجامعة، متمنيا أن يكون هناك أكبر عدد ممكن من الطلبة بالكلية من أبناء المحافظة لتكون إضافة لخدمة أبناء المحافظة في مجال الصحة.

أضاف المحافظ، أن المحافظة بالتعاون مع جامعة الوادي الجديد، ووزارة الصحة تنسق حاليًا، لافتتاح كلية الطب البشري خلال العام الدراسي الجامعي المقبل.

وكانت قد أعلنت محافظة الوادي الجديد، في شهر أبريل 2019، عن نقل أصول ملكية مبني ديوان عام محافظة الوادي الجديد القديم بمدينة الخارجة، للجامعة وتحويله لكلية طب بشري.

وفي سياق آخر دشنت جامعة المنصورة، اليوم الأحد، قافلة متكاملة لدعم محافظة الوادي الجديد، في مجال الطب البشري والبيطري والزراعة حيث أكد وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، أن القافلة برعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، وبإشراف وقيادة الدكتور محمود المليجي، نائب رئيس جامعة المنصورة، وتضم القافلة 30 فردا، بواقع 13 طبيبًا بشريًا، و 4 بيطريًا، و 2زراعيًا، و2 تمريض و 2 صيدلي، و 2 إداري، 3 إعلاميين وسكرتارية ومالي، و 2 سائقين.

أضاف محروس، أن القافلة الطبية تضم تخصصات العيون - الصدر - مخ وأعصاب - أطفال - جلدية وتناسلية - أنف وأذن وحنجرة - باطنه - أسنان - نساء وتوليد - جراحة عامة)، وستنفذ القافلة أعمالها بالمجان بمستشفى الخارجة يومي 9، 10 ، ومستشفى الداخلة يومي 11، 12 فبراير الجاري.

وفى سياق متصل قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، حصر جميع حالات الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق تمهيدا لإجراء العمليات الجراحية المطلوبة من خلال القافلة الطبية المقرر تنفيذها بمحافظة الوادي الجديد بالتعاون مع مؤسسة "عملية الابتسامة" ومستشفيات جامعة أسوان في الفترة من 21 وحتي 27 فبراير الجاري.

قال الزملوط، في بيان صحفي، إنه تقرر بدء حصر الحالات من خلال التوجه لتسجيل بيانات الحالة بأقرب مستشفى أو وحدة صحية على مستوى المحافظة على إن تتحمل المحافظة تكاليف الانتقال والاقامة للحالات المرضية .

أضاف الزملوط أن المحافظة تنسق مع جميع المستشفيات الكبرى والمؤسسات الخيرية والجامعات الحكومية والخاصة لتقديم الرعاية الطبية المتكاملة للحالات الاولى بالرعاية بالمجان وذلك فى ضوء خطة المحافظة للتخفيف عن المواطنين وتوفير الخدمات الصحية المتكاملة لهم .