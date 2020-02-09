تحصين 377 آلف طائر ضد إنفلونزا الطيور بالشرقية خلال شهر

الشرقية - إيمان مهنى

قامت مديرية الطب البيطرى بالشرقية ، بمعرفة لجان التحصين بالقرى والمدن بتحصين الطيور ضد مرض أنفلونزا الطيور للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين .

وأوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطرى، أن المديرية قامت بتحصين 377 ألف و 810 طائر ، ضد مرض أنفلونزا الطيور من خلال لجان التحصين 77 لجنة بالقرى والمدن ومزارع الدواجن 18 مزرعة، أو بالمنازل 4 آلاف و 384 منزل)، وذلك خلال شهر يناير 2020م، للحفاظ على الثروة الداجنة بالمحافظة.

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطرى بالشرقية للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها، ذلك تنفيذاً لتوجيهات المحافظ بضرورة الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة، ووقايتها من الأمراض، فى إطار اهتمام الدولة بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وتعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطنى من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية إحتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور، لتحقيق النمو المطلوب وتحقيق الزيادة المطلوبة فى الثروة الداجنة وللحفاظ على صحة المواطنين.

وفى سياق متصل، تم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة للوحدات البيطرية، وشملت بناء سور يحيط بالوحدات ، وتزويدها بأجهزة حاسب آلى حديثة للموظفين ، بالإضافة إلى أعمال الترميم والتحديث للمبانى ، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لعدد 8 وحدات بيطرية شملت وحدات "الزنكلون، تل حوين، بيشة قايد بمركز الزقازيق" ، وحدتى "صان الحجر البحرية ، الناصرية " بمركز الحسينية" ، "وحدة قصاصين الأزهار بمركز أولاد صقر"، "وحدة الغزالى بمركز فاقوس" ، "وحدة سنهوت بمركز منيا القمح" .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم الإنتهاء من تطوير ورفع كفاءة 6 وحدات بيطرية شملت "|وحدة بلبيس بمركز بلبيس ، وحدة الجديدة ، سور وحدة ملامس بمركز منيا القمح ، وحدة البلاشون بمركز مشتول السوق ، وحدة أبو كبير مركز أبو كبير ، ومبنى الصحة العامة والمجازر بديوان عام المديرية بمركز الزقازيق".