وكانت الرياح القوية المصاحبة للعاصفة تسببت في انهيار سقف أحد المباني في اسكوتلندا أمس ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، فيما تم إغلاق عدة جسور أمام سيارات النقل الثقيل وتعطيل عدد من رحلات العبارات.