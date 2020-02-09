لندن(أ ش أ)

أصدرت السلطات البريطانية تحذيرات اليوم الأحد، مع اقتراب عاصفة كيارا، التى من المتوقع أن تكون الأقوى فى بريطانيا منذ عام 2013 مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 80 ميل في الساعة وأمطار غزيرة، وذكرت قناة (سكاى نيوز) البريطانية - الناطقة بالإنجليزية - أن عدة مناطق بالبلاد شهدت بالفعل رياحا شديدة ما تسبب في إلغاء عشرات الرحلات الجوية الداخلة والخارجية وتعطل حركة الملاحة البحرية بعدة مناطق بالبلاد.

وكانت الرياح القوية المصاحبة للعاصفة تسببت في انهيار سقف أحد المباني في اسكوتلندا أمس ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، فيما تم إغلاق عدة جسور أمام سيارات النقل الثقيل وتعطيل عدد من رحلات العبارات.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، أعلنت أنّ العاصفة، ستهب على قسم من أوروبا، خصوصاً المملكة المتحدة وإيرلندا، وستتسبب برياح قوية الأحد فى شمال غربي البلاد قد تبلغ سرعتها 140 كيلومتراً في الساعة، وستمتد إلى بلجيكا.

وفي المملكة المتحدة، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية المحلية، أن تتسبب الرياح القوية والأمطار بإلغاء وإرجاء العديد من رحلات النقل الجوى والبحرى وعبر القطارات، وسط خشية من تضرر المساكن واحتمال تسجيل انقطاعات فى التيار الكهربائي.

ونصحت الشركة المالكة للسكك الحديد البريطانية بعدم التنقل بالقطار الأحد إلا عند "الضرورة المُلحة" ونبهت إلى احتمال اضطراب حركة النقل حتى صباح الإثنين. وقررت عدة شركات قطارات تقليص وتيرة رحلاتها وسرعة قطاراتها.

وفي لندن ألغي سباق عشرة آلاف متر كان سيشارك فيه 25 ألف شخص. كما سيتم إغلاق الحدائق الملكية.

ثمة دول أخرى ستطالها بالعاصفة، بينها ألمانيا وسويسرا وإيرلندا حيث ألغي حفل افتتاح جالواى (غرب) عاصمة للثقافة الأوروبية في 2020 مساء السبت. وكان من المتوقع أن يحضر 45 ألف شخص المهرجان الافتتاحي، كما نبهت شرطة الطيران إير لينغز من احتمال تأخير أو إلغاء رحلات.