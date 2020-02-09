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"تحدي البيتزا" .. مسابقة بين طلاب الجامعة الأمريكية فى مهرجان الطعام.. فيديو وصور

الأحد، 09 فبراير 2020 02:27 م
"تحدي البيتزا" .. مسابقة بين طلاب الجامعة الأمريكية فى مهرجان الطعام.. فيديو وصور تحدى البيتزا بالجامعة الامريكية
كتبت سارة علام

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شهد حرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة اليوم الأحد، عددا من المسابقات الطلابية تحت شعار "مهرجان الطعام" الذى يستمر حتى منتصف فبراير الجاري، وكان "تحدي البيتزا" ضمن هذه الفعاليات الطلابية إذ تسابق الطلاب والطالبات فيمن يستطيع أكل أكبر عدد من شرائح البيتزا العملاقة في وقت محدد، وشهدت المسابقة تنافس ثلاثة طلاب وطالبة وسط حماس من المتفرجين.

وبدأت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الأحد الماضى الثانى من فبراير أول أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسى الثالث ربيع 2020، إذ انتظمت الدراسة بكافة معاهد وكليات الجامعة بالقاهرة الجديدة، بعد أن نظمت على مدار الأسبوع الماضى حفلات لاستقبال الطلاب الجدد بمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا، كما نظمت الجامعة حفلًا لاستقبال طلاب الدراسات العليا الجدد إذ تستأنف الجامعة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من العام الجامعى، وتسمح الجامعة لطلابها باختيار المواد الدراسية كل حسب تخصصه وذلك بالتشاور مع المرشد الأكاديمى.

وكشفت الجامعة الأمريكية بالقاهرة تفاصيل تخرج دفعة 2020 التي تسلمت شهادات تخرجها منذ أيام بمقر الجامعة بالتجمع الخامس، وأكدت أن خريجى 2020 ، يبلغ عددهم 530 طالب وطالبة يمثلون مختلف كليات الجامعة فى مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراة بينهم 57% إناث و 43% ذكور، بينما حصدت كلية الهندسة والعلوم النصيب الأكبر من أعداد الخريجين.

أنشئت الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1919 وتعتبر واحدة من أكبر الجامعات التي توفر تعليماً ليبرالياً باللغة الإنجليزية في العالم العربي. وبمشاركتها في الحياة الاجتماعية والفكرية والثقافية في الوطن العربي فإن الجامعة الأمريكية تعتبر جسراً حيوياً لربط الشرق بالغرب وتربط مصر والمنطقة بالعالم بأسره من خلال الأبحاث العلمية وعقد شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية وبرامج التعليم بالخارج. الجامعة الأمريكية بالقاهرة جامعة مستقلة، غير هادفة للربح، لا حزبية ومتعددة الثقافات والتخصصات وتمنح فرصاً متساوية لجميع الدارسين ومعترف بها في مصر والولايات المتحدة الأمريكية وجميع برامجها الدراسية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات في مصر ومن جهات الاعتماد الأمريكية.

 

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الجامعة الأمريكية

الجامعة الأمريكية بالقاهرة

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