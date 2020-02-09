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تجديد حبس 24 متهمًا بنشر أخبار كاذبة على "فيس بوك" 45 يومًا

الأحد، 09 فبراير 2020 04:49 م
تجديد حبس 24 متهمًا بنشر أخبار كاذبة على "فيس بوك" 45 يومًا حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي - إيهاب المهندس

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جددت محكمة الجنايات المختصة، حبس 24 متهمًا، 45 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى قضية اتهامهم بنشر أخبار كاذبة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات مشاركة جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليهم ارتكاب عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم فى جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومى للبلاد.

 

 


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