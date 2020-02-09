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تأجيل دعوى فتح الترشح لانتخابات المهندسين لجلسة 23 فبراير

الأحد، 09 فبراير 2020 12:58 م
تأجيل دعوى فتح الترشح لانتخابات المهندسين لجلسة 23 فبراير انتخابات نادى القضاة-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من طارق مصطفى المحامى وآخرين والتى طالبوا فيها بفتح باب الترشح لنقابة المهندسين على مقاعد النقابة وعددها 93 بدلا من 43 والمعلن عنها فى 1 يناير 2020 فى الجريدة الرسمية وصفحة النقابة على مواقع التواصل، لجلسة 23 فبراير المقبل.
 
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 17444 لسنة 74ق، نقيب المهندسين بصفته.
 
وكانت النقابة العامة للمهندسين، أعلنت برئاسة المهندس هانى ضاحى، النقيب العام للمهندسين، فتح باب الترشح بانتخابات التجديد النصفى، لمجالس الشعب والنقابات الفرعية للمهندسين بالمحافظات، يوم الأربعاء 8 يناير 2020، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم غلق باب الترشح يوم الخميس 23 يناير 2020، وذلك بمقر النقابة العامة، وجميع مقرات النقابات الفرعية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة السابعة مساءا، مشيرة إلى أن النقابات تعمل أيام الأسبوع، عدا أيام الجمعة، والعطلات الرسمية فقط.
 
ولدوائر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اختصاصات متعددة نرصدها على النحو التالى:
 
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى) الحقوق والحريات العامة، تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية الإقامة والإبعاد من أراضى الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول. المنازعات.
 
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية) نقابات وجمعيات، تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: النقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات واتحادات الغرف الصناعية أو التجارية وغيرها والانتخابات الخاصة بكل ذلك الجمعيات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب.
 
 

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