سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 فبراير 2020 11:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بعد قليل.. انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى بحضور الرئيس السيسى

الأحد، 09 فبراير 2020 11:00 ص
بعد قليل.. انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى بحضور الرئيس السيسى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنطلق بعد قليل، أعمال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد ترأس الجلسة المغلقة للقمة الافريقية في دورتها الـ 33 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقى بأديس ابابا، صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، التقى صباح اليوم الأحد، مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك بمقر إقامة الرئيس بأديس أبابا.
 
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء سكرتير عام الأمم المتحدة، مؤكداً حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة في مختلف المجالات، لدعم السلم والأمن الدوليين، وكذا التنسيق مع المنظمة الأممية لتعزيز دورها الأساسي في معالجة الملفات ذات الأولوية للدول النامية.
 
واستعرض الرئيس السيسي فى هذا الإطار الأولويات الموضوعية التي دفعت بها مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي، والتي استهدفت بالأساس مواصلة التقدم المحرز في تنفيذ أجندتي التنمية القارية والأممية في أفريقيا، وتعزيز مشروعات التكامل والاندماج الإقليمي، فضلاً عن تحقيق خطوات ملموسة على مسار تسوية النزاعات والوقاية منها في مختلف ربوع القارة، وكذلك استكمال وتعزيز بنية السلم والأمن الأفريقية للارتقاء بقدرات وآليات القارة للحفاظ على أمنها واستقرارها.
 
من جانبه، أشاد سكرتير عام الأمم المتحدة بمكانة مصر المتميزة فى منظومة العمل الدولى، معرباً عن تقديره للتعاون الممتد بين مصر والأمم المتحدة، والمشاركة المصرية الفعالة فى مختلف أنشطة المنظمة.
 
كما توجه "جوتيريش" بالتهنئة للرئيس على الجهود الحثيثة والنشاط المكثف خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، مشيداً بما شهدته من نقلة نوعية في اتجاه تعزيز وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد والأمم المتحدة، ومعرباً عن حرص الأمم المتحدة على تعزيز ودعم التعاون مع مصر لإرساء أسس السلام والاستقرار والتنمية على المستوى الإقليمى، لا سيما فى ضوء دور مصر المحوري فى أفريقيا والشرق الأوسط، ودعمها المستمر لمبادرات إصلاح الأمم المتحدة في مختلف المسارات، إلى جانب المساهمة المصرية الكبيرة فى عمليات حفظ السلام الأممية.
 
وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد التباحث بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من الملفات والقضايا الإقليمية، خاصةً الأوضاع فى كل من ليبيا وسوريا وعملية السلام في الشرق الاوسط، حيث أكد الرئيس أهمية العمل على تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن قمة مؤتمر برلين وتفادى أية صعوبات أو تحديات فى هذا الصدد، مشدداً على دعم جهود الأمم المتحدة ذات الصلة.

 


السيسى

الرئيس السيسى

القمة الافريقية

الاتحاد الافريقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السيسى يرأس الجلسة المغلقة للقمة الأفريقية بأديس أبابا

الأحد، 09 فبراير 2020 10:42 ص

السيسى يلتقى سكرتير الأمم المتحدة..وجوتيريش يشيد بمكانة مصر

الأحد، 09 فبراير 2020 08:54 ص

"خارجية البرلمان": مصر استطاعت حصر التحديات التى تواجه أفريقيا

الأحد، 09 فبراير 2020 03:30 ص

سفير دولة تشاد فى القاهرة: العلاقات مع مصر بأفضل مستوى فى عهد السيسى (فيديو)

الأحد، 09 فبراير 2020 12:54 ص

الرئيس السيسى يبحث مع نظيره الجزائرى فى "أديس أبابا" تطورات الأزمة الليبية

السبت، 08 فبراير 2020 11:36 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هيئة الاستعلامات: 10 قمم عالمية بـ4 قارات دافع فيها الرئيس عن حق أفريقيا فى السلام والتنمية

هيئة الاستعلامات: 10 قمم عالمية بـ4 قارات دافع فيها الرئيس عن حق أفريقيا فى السلام والتنمية

ليلة كبار أوروبا.. عودة ريال مدريد وبرشلونة لسباق الدورى الإسبانى بعد صدمة الكأس.. ديربى مثير بين الإنتر وميلان.. وشكوك حول مشاركة إبراهيموفيتش.. قمة ألمانية بين البايرن ولايبزيج.. ومانشستر سيتى يستضيف وست هام

ليلة كبار أوروبا.. عودة ريال مدريد وبرشلونة لسباق الدورى الإسبانى بعد صدمة الكأس.. ديربى مثير بين الإنتر وميلان.. وشكوك حول مشاركة إبراهيموفيتش.. قمة ألمانية بين البايرن ولايبزيج.. ومانشستر سيتى يستضيف وست هام

شاهد فى دقيقة.. كشف حساب مواجهات الزمالك والإسماعيلى قبل الصدام رقم 106

شاهد فى دقيقة.. كشف حساب مواجهات الزمالك والإسماعيلى قبل الصدام رقم 106

الإدارية العليا تفصل مدرسا بالإسكندرية تحرش بـ120 تلميذة بالسادس الابتدائى

الإدارية العليا تفصل مدرسا بالإسكندرية تحرش بـ120 تلميذة بالسادس الابتدائى

كثافات مرورية بمحور صفط اللبن بسبب زيادة الأحمال وعودة المدارس.. فيديو

كثافات مرورية بمحور صفط اللبن بسبب زيادة الأحمال وعودة المدارس.. فيديو

97% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة البلطجة داخل المدارس والجامعات

97% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة البلطجة داخل المدارس والجامعات

الأرصاد: سقوط أمطار على أنحاء متفرقة.. وانتهاء حالة عدم الاستقرار بالطقس اليوم

الأرصاد: سقوط أمطار على أنحاء متفرقة.. وانتهاء حالة عدم الاستقرار بالطقس اليوم

زى النهاردة.. إيفونا يتلاعب بدفاع الزمالك والأهلى يفوز بالقمة بهدفين

زى النهاردة.. إيفونا يتلاعب بدفاع الزمالك والأهلى يفوز بالقمة بهدفين

رجعوا التلامذة .. 54 ألف مدرسة تستقبل الطلاب في الترم الثانى

رجعوا التلامذة .. 54 ألف مدرسة تستقبل الطلاب في الترم الثانى

السيسى يلتقى سكرتير الأمم المتحدة..وجوتيريش يشيد بمكانة مصر

السيسى يلتقى سكرتير الأمم المتحدة..وجوتيريش يشيد بمكانة مصر

صور.. حضور كبير للطلاب فى الترم الثانى..والتعليم تؤكد انتظام الدراسة

صور.. حضور كبير للطلاب فى الترم الثانى..والتعليم تؤكد انتظام الدراسة

إنتر ضد ميلان.. الروسونيرى يتحدى كتيبة كونتى فى ديربى المليار يورو

إنتر ضد ميلان.. الروسونيرى يتحدى كتيبة كونتى فى ديربى المليار يورو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة