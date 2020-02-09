انقطاع المياه عن 3 مناطق بإسنا لمدة 7 ساعات لعطل طارئ بالخط الرئيسى

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر بقيادة اللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة الشرطة، عن انقطاع المياه عن عدة مناطق بمدينة إسنا، اليوم الأحد 9 فبراير 2020، وذلك من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 6 مساء لوجود عطل طارئ في خط المياه الرئيسى بقطر 700 مم بجوار موقف قرية القرية بإسنا، حيث يقوم رجال الشرطة بعمل الإصلاحات اللازمة خلال تلك الفترة لخدمة أهالى المدينة بصورة أفضل.

وأضاف شركة مياه الأقصر – في بيان صحفى – أنه من المقرر أن يشمل قطع المياه عدة مناطق بمدينة إسنا وهي:- مناطق (توماس ١ - توماس ٢ - توماس الوسطى)، وأهابت الشرطة بكافة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن 125 – وأرقام حالة الطوارئ بشركة المياه وهي كما يلي:- (0952282406 – 01147999752).

وكانت قد كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، أنه تم استكمال أعمال الخطة الدورية لغسيل وتعقيم مراحل المعالجة لمحطة مياه أرمنت الكبرى، والتى تم وضعها بالتعاون ما بين مدير محطة أرمنت ومدير معمل أرمنت تحت إشراف السيد مدير الإدارة المهندس علاء محمد برعى، وفق تعليمات اللواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، لتقديم أفضل خدمات لأهالي مدينة أرمنت شرق وغرب محافظة الأقصر، وخلال العمل في تلك الخطة قام فريق العمل الخاص بالتشغيل بعمل غسيل للمروقات، ثم أشرف فريق العمل الخاص بالمعمل من كيميائيين وفنيين على عملية التعقيم، وذلك لتحديد الجرعات المطلوبة من محلول الكلور المستخدم فى عملية التعقيم قبل دخول المروقات الخدمة، مع إشراف إدارة السلامة والصحة المهنية بقيادة المهندس عمرو الطاهر، وأشاد جميع أفراد المعمل بالتعاون من قبل مدير الإدارة ومدير المحطة ومدير إدارة السلامة والصحة المهنية وجميع أفراد التشغيل والصيانة وذلك لتذليل العقبات.