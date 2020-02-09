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انخفاض أسعار 5 أصناف خضروات بسوق العبور..تعرف عليها

الأحد، 09 فبراير 2020 02:00 ص
انخفاض أسعار 5 أصناف خضروات بسوق العبور..تعرف عليها خضروات وفاكهة - أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الخضروات اليوم الأحد 9 - 2- 2020  انخفاضا فى أسعار جميع انواع  الباذنجان وذلك مع استقرار جميع الأصناف وفق الأسعار المقررة فى سوق العبور للجملة ، وبحسب ما أعلنت  شعبة الخضروات و الفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة ، ان الأسعار لجميع الأصناف تشهد استقرار فى السوق وذلك فى ظل زيادة الانتاج المحلى من بعض السلع و الأصناف بفضل السياسات التى اتبعتها الدولة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية. 
 
وقال حاتم النجيب ، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، ان أسعار الطماطم شهدت استقرارا بين 2 –.5 جنيهات، وتراوحت أسعار البطاطس  بين 2.5- 3.5جنيها، و أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 7 -10جنيها، وسعر كيلو البصل3 - 5جنيهات، فيما انخفضت  أسعار الباذنجان البلدى لتتراوح بين 3 - 5  مقابل 4-7جنيهات، والباذنجان الرومى  3 -5 جنيهات مقابل 4 - 6 أمس ، وانخفضت سعر الكوسة ليتراوح بين 3 - 6 مقابل  6-9جنيهات للكيلو أمس، وانخفض سعر الخيار البلدى والصوب ليتراوح بين 2.5 -5 مقابل  3 – 6 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 10-14 جنيها، والملوخية بين 4-6 جنيهات، وانخفضت البسلة للتراوح بين 7 - 10 مقابل  8-12 جنيها أمس. 
 
وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات و الفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار البطاطا تراوحت بين 2- 4 جنيها، والسبانخ بين 4-5 جنيهات ، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيها، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيها فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات. 
 
الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف.
 

اسعار الخضروات

سوق العبور

سعر الخضار اليوم

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