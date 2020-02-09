انخفاض أسعار 5 أصناف خضروات بسوق العبور..تعرف عليها

شهدت أسعار الخضروات اليوم الأحد 9 - 2- 2020 انخفاضا فى أسعار جميع انواع الباذنجان وذلك مع استقرار جميع الأصناف وفق الأسعار المقررة فى سوق العبور للجملة ، وبحسب ما أعلنت شعبة الخضروات و الفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة ، ان الأسعار لجميع الأصناف تشهد استقرار فى السوق وذلك فى ظل زيادة الانتاج المحلى من بعض السلع و الأصناف بفضل السياسات التى اتبعتها الدولة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية.
وقال حاتم النجيب ، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، ان أسعار الطماطم شهدت استقرارا بين 2 –.5 جنيهات، وتراوحت أسعار البطاطس بين 2.5- 3.5جنيها، و أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 7 -10جنيها، وسعر كيلو البصل3 - 5جنيهات، فيما انخفضت أسعار الباذنجان البلدى لتتراوح بين 3 - 5 مقابل 4-7جنيهات، والباذنجان الرومى 3 -5 جنيهات مقابل 4 - 6 أمس ، وانخفضت سعر الكوسة ليتراوح بين 3 - 6 مقابل 6-9جنيهات للكيلو أمس، وانخفض سعر الخيار البلدى والصوب ليتراوح بين 2.5 -5 مقابل 3 – 6 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 10-14 جنيها، والملوخية بين 4-6 جنيهات، وانخفضت البسلة للتراوح بين 7 - 10 مقابل 8-12 جنيها أمس.
وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات و الفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار البطاطا تراوحت بين 2- 4 جنيها، والسبانخ بين 4-5 جنيهات ، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيها، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيها فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات.
الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف.
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