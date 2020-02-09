انتظام الدراسة بمدارس بئر العبد بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

انتظم اليوم العمل فى مدارس مركز بئر العبد بشمال سيناء، وسجلت لجان المتابعة حضور متكامل للطلبة والمعلمين ،وقال سالم عابد، وكيل إدارة بئرالعبد التعليمية، انه قام بمتابعة سير العمل بمدرستى عمر بن الخطاب، الابتدائية، ومدرسة الشهيد الشريف محمد الثانوية ، وعدد مدارس الإدارة 54 مدرسة ابتدائية، و 34 مدرسة اعدادية، و10 مدارس ثانوية عامة ، و5 مدارس تعليم فنى، ولجان المتابعة تواصل متابعة سير العمل فى مدارس المركز بكافة أماكن تواجدها.

وفى سياق متصل قال محمد زاهر رئيس مجلس الأمناء، انه تم اليوم ايضا متابعتهم لسير العمل وقدموا التهنئة للمعلمين والطلبة فى المدارس مؤكدين وقوفهم كمجلس امناء كسند للعملية التعليمية وداعمين لكل تميز فيها من المعلمين والطلبة.

وكان اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء استهل اليوم بداية النصف الثانى من العام الدراسى بمشاركته فى توزيع التابلت المدرسى على الطلبة بمدرسة الشهيد علاء الريس الثانوية بنات والشهيد محمد الكاشف الثانوية بنين بحى المساعيد بالعريش فى اول ايّام الدراسة التى انطلقت اليوم على مستوى مدارس المحافظة بعد بدايتها بشكل جزئى أمس فى مدارس وسط سيناء ومدارس الفترتين بالعريش وبئر العبد.

وشارك محافظ شمال سيناء توزيع التابلت حمزه رضوان مدير عام التعليم بشمال سيناء وقيادات تعليمية، ووجه المحافظ بإلغاء الطابور الصباحي نظرا لسقوط الأمطار، وقام بجولة متابعة داخل الفصول .

وقال محافظ شمال سيناء فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على هامش مشاركته قى توزيع التابلت، أن شمال سيناء من أول محافظات الجمهورية التى تم فيها توزيع اجهزة التابلت على الطلبة فى انجاز لمنظومة عملية تعليمية تتواصل بنجاح بالمحافظة ،وأن شمال سيناء تشهد مدارسها أعمال تطوير متلاحقه تؤكد اهتمام الدولة بها، وأصبحت تشهد مستوى متقدم من اختبارات الطلبة الابتدائي لاجتياز مستوى متقدم عالميا فى اللغة الانجليزية .

وقال انه خلال جولته بالمدارس أمس واليوم ، وجه رساله الطلبة خلالها اكد على ضرورة تقدير الاهتمام بهم والاستجابة لمتطلباتهم الدراسية .