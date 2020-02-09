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اليوم.. 22 مليون طالب ينتظمون فى الدراسة بالفصل الدراسى الثانى

الأحد، 09 فبراير 2020 06:00 ص
اليوم.. 22 مليون طالب ينتظمون فى الدراسة بالفصل الدراسى الثانى طابور المدرسة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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ينتظم اليوم الأحد 22 مليون طالب بمرحلة التعليم قبل الجامعى فى المدارس بالفصل الدراسى الثانى، والذى انطلق أمس السبت، ويستمر حتى نهاية مايو المقبل، حيث تستقبل  54 ألف مدرسة طلابها من جديد عقب انتهاء إجازة نصف العام الدراسى أول أمس الجمعة 7 فبراير الجارى، فيما تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وقيادتها متابعة انتظام الدراسة من خلال نزول قيادات الديوان والمديريات والإدارات التعليمية إلى أرض الميدان.
 
وأكد الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، على ضرورة التأكيد على وصول الكتب لكل المدارس، والتأكد من انتظام الجدول الدراسي،  وسد العجز فى المعلمين، وتدريب المعلمين وفق لشروط محددة لضمان جودة التدريب، موجهًا بضرورة الالتزام بما ورد من تعليمات بالكتاب الدورى رقم (9) بتاريخ 19/9/2019 الصادر عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم؛ لضمان حسن سير واستقرار العملية التعليمية.
 
وطالب نائب الوزير بعدم قبول طلبات الالتحاق بالمدارس الخاصة قبل الميعاد المحدد من 1/6 إلى 30/6، ومن يخالف تلك التعليمات يتعرض للمساءلة القانونية، كما وجه بعدم السماح بالتدريب إلا بموافقة اللجنة العليا، ويتم التعامل مباشرة من إدارة التدريب بالتعاون مع منسقي النظام الجديد للتعليم مع مديري التدريب.
 
 
وذكر الدكتور رضا حجازى شروط قبول المتطوعين للعمل كمعلمين بالمدارس ومنها أن يكون المتطوع خريج كلية تربية (مؤهل عالى تربوى، وخدمة اجتماعية)، وسيتم عمل مقابلة شخصية له قبل الموافقة عليه، مضيفًا إنه سيتم تدريبه وفقًا للمادة العلمية التى سيقوم بتدريسها والمرحلة الدراسية، ويمنح المتطوع شهادة خبرة على ألا تقل مدة خدمته أقل من ثلاثة أشهر، موضحًا أن هذا لن يؤثر على مسابقة المعلمين لسد العجز، حيث سيتم التعاقد معهم على قانون العمل وليس قانون الخدمة المدنية. 
 
 
وشدد الدكتور رضا حجازى على أهمية الوقاية من جميع أمراض البرد والأمراض المعدية بالتعاون مع مسئولي من وزارة الصحة، مشيرًا إلى وجود دليل صادر من وزارة الصحة للإجراءات الوقائية لجميع الأمراض المعدية على موقع الوزارة. 
 
ومن جهته، أكد الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص على ضرورة ملاحظة الطلاب من بداية اليوم الدراسي أثناء الطابور ومرورًا بالفصول للاكتشاف المبكر للأمراض المعدية، وتفعيل غرف الملاحظة وتجهيزاتها، لحين التعامل مع الطالب المصاب من قبل التأمين الصحى، مشددًا على ضرورة توفير المطهرات والمنظفات بالمدارس، والتهوية الجيدة داخل الفصول، مع نشر الإجراءات الوقائية فى لوحة الإعلانات المدرسية.

التربية والتعليم

المدارس الخاصة

الترم الثانى

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اخبار مصرية

اليوم السابع بلس

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