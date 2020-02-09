اليوم.. استئناف دعاية المرشحين لانتخابات الداخل بـ"تكميلية الجيزة وملوى"

كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

تستأنف الدعاية الانتخابية، اليوم الأحد، للمرشحين فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب داخل جمهورية مصر العربية في دائرتى الجيزة وملوى، وذلك بعد انتهاء تصويت المصريين فى الخارح.

ويحق المرشحون بدءا من اليوم ممارسة أشكال الدعاية الانتخابية، وذلك حتى الثانية عشر ظهرا الاثنين، حيث تجرى الانتخابات يومى ١١و١٢ فبراير الجارى.

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة الترتيبات والتجهيزات الخاصة بعملية الاقتراع للمصريين بالداخل، من مراجعة اللجان الانتخابية وتسكين الناخبين، والتأكد من سلامة لجان الاقتراع، وتوزيع القضاة على اللجان.

وانتهت أمس السبت عملية تصويت المصريين فى الخارج فى التاسعة مساءً، بحسب توقيت كل دولة، ومازالت الهيئة الوطنية للانتخابات تتلقى أوراق الفرز والحصر العددى للجان لضمه على نتائج الداخل.

ووفق ما صرح به المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لـ"اليوم السابع"، فإن عملية التصويت فى الخارج سارت بشكل منتظم دون أية شكاوى تذكر للناخبين.

وجرت الانتخابات بالخارج على مستوى اللجان الفرعية بالسفارات والبالغ عددها 140 مقرًا انتخابيًا فى 124 دولة.

ونشرت الجريدة الرسمية فى 17 يناير، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان القائمة النهائية للمترشحين بدائرتى الجيزة وملوى، واسم الشهرة والانتماء السياسى والرمز الانتخابى لكل مترشح.

وجاء بالقائمة النهائية بدائرة الجيزة تشمل كلا من "هشام محمد بدوى سيد"، مستقل رمز الأسد، و"الأمير موسى أحمد على محمد"، مستقل رمز الحصان، و"مجدى السيد السيد ياسين محمود"، مستقل رمز الكف، و"محمد محمد محمد أبو العينين، حزب مستقبل وطن رمز القلم، و"زكى عباس عبد الظاهر أبو بكر"، مستقل رمز الصقر (قدم تنازل عن ترشحه).

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين على المقعد الخالى بدائرة ملوى المنيا، كل من "عبد الله محمد عبد الله خليفة"، مستقل رمز الحصان، و"أحمد جمال أحمد موسى"، مستقل رمز السكينة، و"زاهر ناجح زاهر قلينى"، مستقل رمز بندقية الصيد، و"أسامة عبد الشكور حمزة دردير"، مستقل رمز الشاكوش، و"صلاح إسماعيل على مطر"، مستقل رمز الديك، و"محمد عبد الحكيم أبو زيد رشدان"، حزب مستقبل وطن رمز القلم، و"شنودة بولس جاد السيد بباوى"، مستقل رمز الغزال.

وانطلقت الانتخابات فى الخارج يومى 7 و8 فبراير، وتستأنف الدعاية الانتخابية فى الداخل يوم 9 فبراير، وتبدأ فترة الصمت الدعائى يوم 10 فبراير، وتنطلق الانتخابات فى الداخل يومى 11 و12 فبراير

وفى حالة الإعادة يجرى تصويت المصريين بالخارج يومى 6 و7 مارس، وتستأنف الدعاية الانتخابية بالداخل يوم 8 مارس، وبدء الصمت الدعائى يوم 9 مارس، على أن تبدأ عملية التصويت بالداخل يومى 10 و11 مارس، وصولا إلى إعلان النتائج فى موعد أقصاه 17 مارس القادم.