يُشار إلى أن هذه هي المرة 35 على التوالي التي يتم فيها إطلاق صاروخ "إتش 2 إيه" بنجاح.

وكان من المقرر إطلاق الصاروخ في 28 يناير الماضي إلا أنه تم تأجيل الإطلاق بسبب تسرب في الأنابيب المستخدمة لتزويد الصاروخ بغاز النيتروجين.

يُعتبر القمر الصناعي الضوئي أحد أقمار الاستطلاع السبعة التي يُعتقد أنها تراقب التطورات في مواقع الصواريخ الكورية الشمالية بالإضافة إلى مهام أخرى.

وتعمل اليابان على نوعين من الأقمار الصناعية للاستطلاع وهما الأقمار الصناعية الضوئية التي تلتقط صوراً للأرض باستخدام جهاز مشابه للكاميرا الرقمية وأقمار الرادار التي يمكنها التقاط الصور في الظلام وكذلك في الظروف الجوية السيئة.

وتدير حكومة طوكيو حاليًا 5 أقمار رادار بالإضافة إلى اثنين من الأقمار الصناعية الضوئية، وتسعى إلى الحصول على ما مجموعه 10 أقمار في المستقبل.