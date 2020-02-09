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النيابة تستمع لأقوال ضحايا مستريح السيارات استولى على 2.5 مليون جنيه منهم

الأحد، 09 فبراير 2020 07:00 ص
النيابة تستمع لأقوال ضحايا مستريح السيارات استولى على 2.5 مليون جنيه منهم أموال ـ أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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تواصل النيابة العامة، اليوم الأحد، سماع أقوال عدد من ضحايا متهم بالنصب والاحتيال حيث استولى منهم على مبالغ مبالية ضخمة بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأراضى والعقارات والسيارات، وهو المتهم المحبوس حاليا احتياطيا على ذمة التحقيقات فى القضية.

وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، عن ممارسة المتهم نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأراضى والسيارات والعقارات نظير أرباح نصف سنوية لكل منهم، وتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 2 مليون جنيه و240 ألف جنيه، بقصد توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات بأن المتهم زعم استثمار الأموال في مجال تجارة السيارات والأراضي، نظير أرباح شهرية لكل منهم، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامهم مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

وضبطت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، في إطار استمرار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم النصب وتوظيف الأموال وملاحقة وضبط القائمين عليها فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط المتهمين بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم، بلغت نحو 2 مليون جنيه و240 ألف جنيه بغرض استثمارها فى مجال تجارة توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأراضى والعقارات والسيارات، نظير أرباح شهرية لكل منهم، إلا أنه لم يلتزم فى السداد.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت المباحث من ضبط المتهم، وبسؤاله قرر بمضمون ما تقدم، وأضاف بخسارته للمبالغ المالية الخاصة بالمبلغين في أعمال التجارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق وضبط نجله.


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