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المنشآت السياحية والأعلى للآثار يبحثان استغلال المساحات بالمناطق الأثرية

الأحد، 09 فبراير 2020 02:41 م
المنشآت السياحية والأعلى للآثار يبحثان استغلال المساحات بالمناطق الأثرية الدكتور خالد العنانى وزير الآثار والسياحة
كتبت آمال رسلان

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بدأت غرفة المنشآت السياحية فى إبلاغ أعضائها بمبادرة وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى بدعوتهم لاستغلال المساحات المتاحة بالكافتيريات والمناطق الأثرية والمتاحف لتقديم خدمات سياحية متميزة للزوار الأجانب والمصريين، حتى يتثنى دراسة الفرص المتاحة وكيفية استغلالها فى أسرع وقت الأمر الذى يضمن جودة الخدمات المقدمة للسائحين ورفع كفاءة الخدمات.

 

وقال عادل كشف المصرى، أن الدكتور خالد العنانى دعا المنشآت السياحية أعضاء الغرفة لاستغلال المساحات المتاحة بالكافتيريات والمناطق الأثرية والمتاحف لتقديم خدمات سياحية متميزة، مؤكدًا على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات من قبل المجلس الأعلى للآثار من أجل الارتقاء بالخدمات السياحية بهذه المناطق.

 

وكان الدكتور العنانى قد عقد اجتماع مع رئيس الغرفة استمع خلاله للأزمات التى تواجه قطاع المطاعم السياحية، وأستعرض رئيس غرفة المنشآت السياحية، الجهود التى قامت بها الغرفة مع جهاز حماية المستهلك وتفاصيل اللقاء تم عقده مع رئيس الجهاز، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين بوزارة السياحة، والذى دار حول قرار الجهاز بإلزام المنشآت السياحية بعرض قائمة أسعارها المقدمة للمستهلك بالسعر الإجمالى بما فيها الضريبة المضافة والخدمة، وفقًا لقانون الجهاز.

 

وقال عادل المصرى، إن استجابة الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، لما تم عرضه من مشاكل وأزمات، كانت وفورية، حيث قرر بوضع مشاكل المحليات والحماية المدنية على جدول أعمال الاجتماع المقبل للجنة الوزارية العليا للسياحة لاتخاذ القرار المناسب.

 

كما وعد بعرض المشاكل الخاصة بالمنشآت السياحية، مع هيئة التعمير فى الإجتماع المقبل، حيث إنه عضوًا بحكم منصبه فى الهيئة، للتوصل إلى حل مناسب يرضى جميع الأطراف .

 

وأضاف المصرى، أن الغرفة قدمت للوزير ملفًا تضمن المشاكل والحلول المطروحة من وجهة نظر الغرفة، والتى تم عرضها باستفاضة من بينها الاشتراطات التعسفية للحماية المدنية، وكود الإسكان، والعقبات التى تضعها هيئة التعمير، ووزارة الرى تجاه العائمات سواء الثابتة أو المتحركة.


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