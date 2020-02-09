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الممثل السامى لتحالف الحضارات: "الأخوة الإنسانية" ترسم طريقا لتعزيز ثقافة السلام

الأحد، 09 فبراير 2020 02:58 م
الممثل السامى لتحالف الحضارات: "الأخوة الإنسانية" ترسم طريقا لتعزيز ثقافة السلام محمد بن زايد وشيخ الأزهر وبابا الفاتيكان ـ أرشيفية
إيمان حنا

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أصدر الممثل السامى لتحالف الحضارات ميجيل أنغل موراتينوس، بيانا بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، التى وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، فى فبراير 2019 بالعاصمة الإماراتية أبوظبى.
 
وأشاد موراتينوس بالخطوات التى اتخذتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية؛ لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية، مضيفا أن الوثيقة تحقق التعايش بين الأديان، وترسم طريقا لتعزيز ثقافة السلام والتعددية الدينية واحترام الآخر.
 
وأشار الممثل السامي إلى أن الإمام الأكبر وقداسة البابا فرانسيس أكدا على ضرورة العمل المشترك مع جميع المؤسسات والمنظمات الدولية؛ بهدف نشر مبادئ وثيقة الإخوة الإنسانية، بما يضمن مستقبلا أفضل لجميع البشر، مؤكدا التزامه بالتعاون مع اللجنة العليا في تنفيذ مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل تحقيق السلام والعيش المشترك.
 
من جانبه أرسل السيد دا اداما ديانج، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رسالة إلى اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، قال فيها إن الأمم المتحدة نظمت فعالية بمناسبة أسبوع الوئام بين الأديان، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لوثيقة الأخوة الإنسانية، وأضاف ديانج: "انتهزت هذه المناسبة لتذكير الجمهور بأننا نحتفل بالذكرى السنوية الأولى لوثيقة الأخوة الإنسانية في نفس الوقت الذي تحتفلون بها في أبوظبي".
 
واختتم ديانج رسالته، قائلًا: "شرحت أن هذه وثيقة تاريخية ذات أهمية كبيرة للإنسانية وأنها تمت بإرادة قوية من البابا فرانسيس والإمام الأكبر الطيب، مبروك وذكرى سعيدة".
 

وثيقة الاخوة الانسانية

شيخ الازهر

بابا الفاتيكان

السلام

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