المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي: انتخاب مصر مقررا لمكتب مؤتمر الاتحاد

صرحت السفيرةً نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي أن قمة الرؤساء الأفارقة المنعقدة حاليا بمقر المنظمةً في أديس أبابا انتخبت اليوم هيئة مكتب مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2020، وأسفرت نتيجة الانتخاب عن تكوين المكتب كالتالي جنوب افريقيا "رئيسا" من منطقة جنوب أفريقيا، وكينيا "عضو" من منطقة شرق أفريقيا، والكونجو الديمقراطية "عضو" من منطقةً غرب أفريقيا، ومالى "عضو" من وسط أفريقيا، وانتخاب دولة مصر من الشمال "مقرر" لهيئة المكتب.



وقد تم انتخاب الكونغو الديمقراطية رئيسا للإتحاد الأفريقي لعام 2010 عن منطقة غرب أفريقيا.



وذكرت مصادر أن القمة فشلت فى اتخاذ قرار توفيقي بشأن المرشح على منصب سكرتير عام منطقة التجارة الحرة الأفريقية .

وفى بيان لها أشارت السفيرة نميرة نجم أنه وبعد مناقشات مستفيضة، قرر رئيس القمة وجنوب أفريقيا سيريل رامافوسا بموافقة الدول الأعضاء أن يجرى مكتب المستشار القانوني للاتحاد غدا صباحا انتخابات بين ثلاثة دول هي جنوب أفريقيا، ونيجيريا ، و جمهورية الكونغو الديمقراطية لاختيار السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية بالإقتراع المباشر والتى تستضيف مقرها غانا.