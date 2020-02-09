المدد من السماء.. أمطار غزيرة في أستراليا تخمد حريقا كبيرا للغابات

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ذكرت دائرة الإطفاء الريفى فى ولاية "نيو ساوث ويلز" الأسترالية أن الهطول الغزير للأمطار على الساحل الشرقى لاستراليا اليوم الأحد أدى إلى إخماد حريق كبير للغابات، وحدوث فيضان كبير.

وأضافت دائرة الإطفاء - حسبما نقلت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية - أن الأمطار أخمدت حريقا بغابات منطقة "كوروان" الواقعة جنوبى مدينة "سيدني" ، بعد أن التهم الحريق 500 ألف هكتار من الأراضى ودمر 312 منزلا على مدار 74 يوما.

من جانبه، أعرب مفوض دائرة الإطفاء الريفى فى الولاية شين فيتزسيمونز عن أمله فى أن تتجه الأمطار الغزيرة من الساحل إلى داخل البلاد ، وتطفئ المزيد من حرائق الغابات الكبرى المشتعلة منذ شهور.

وفى سياق آخر، أفادت إدارة الطوارئ فى الولاية بأنها نفذت ست عمليات إنقاذ من الفيضان على مدار الليلة الماضية قرب مدينة "جرافتون" وشمال مدينة "سيدني"، أغلبها لأشخاص حوصروا أثناء محاولتهم القيادة خلال مياه الفيضانات.. كما شهدت بعض البلدات الواقعة على الساحل الشرقى للبلاد خلال الأيام الأخيرة سقوطا للأمطار يعد الأكثر غزارة منذ 5 عقود.

يشار إلى أن حرائق الغابات فى استراليا تسببت فى مصرع ما لا يقل عن 33 شخصا ، وتدمير أكثر من 3 آلاف منزل خلال موسم غير مسبوق من الحرائق بدأ أواخر عام 2019 ، الذى شهد مستوى قياسيا فى الجفاف.

وقد اجتاحت رياح مدمرة ولاية استراليا الغربية اليوم السبت مع اقتراب وصول إعصار مدارى فى الوقت الذى واجه فيه معظم الساحل الشرقى الذى يعانى من حرائق الغابات تحذيرات من حدوث فيضانات بسبب الأمطار الغزيرة.

ومن المتوقع وصول الإعصار المدارى القوى داميان إلى الساحل الغربى قرب بورت هيدلاند أكبر موانئ الحديد الخام فى العالم. وتم وقف العمليات فى الموانئ الواقعة بالمنطقة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية فى استراليا الغربية كان "داميان" عاصفة من الفئة الثالثة تثير رياحا سرعتها 150 كيلومترا فى الساعة وزوابع سرعتها 205 كيلومترات فى الساعة.